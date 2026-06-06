Arranca la gira: la Selección Argentina se mide ante Honduras con un equipo repleto de sorpresas

La Selección Argentina y Honduras jugarán este sábado desde las 21 en el Kyle Field, en Texas, por el primer amistoso previo al Mundial 2026. El encuentro de preparación se podrá seguir EN VIVO con toda la cobertura minuto a minuto de las acciones principales. Cabe destacar que el equipo capitaneado por Lionel Messi, quien será preservado para continuar con la puesta a punto desde lo físico, y dirigido por Lionel Scaloni pone primera en la preparación, aunque contará con varias bajas para preservar a los lesionados.