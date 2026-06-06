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Arranca la gira: la Selección Argentina se mide ante Honduras con un equipo repleto de sorpresas

La Selección Argentina inicia formalmente su recta final de preparación en los Estados Unidos. Con una alineación alternativa y el cuidado especial de sus principales figuras, el campeón del mundo busca aceitar el funcionamiento colectivo ante el combinado centroamericano.

Estadio Kyle Field (Foto: AFA)

Estadio Kyle Field (Foto: AFA)

EN VIVO

La Selección Argentina y Honduras jugarán este sábado desde las 21 en el Kyle Field, en Texas, por el primer amistoso previo al Mundial 2026. El encuentro de preparación se podrá seguir EN VIVO con toda la cobertura minuto a minuto de las acciones principales. Cabe destacar que el equipo capitaneado por Lionel Messi, quien será preservado para continuar con la puesta a punto desde lo físico, y dirigido por Lionel Scaloni pone primera en la preparación, aunque contará con varias bajas para preservar a los lesionados.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Honduras

Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Valentín Barco, Giovani Lo Celso; Giuliano Simeone; Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Honduras vs. la Selección Argentina

Edrick Menjivar; Cristopher Meléndez, Giancarlos Sacaza, Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, José Reyes; Dereck Moncada, Luis Palma, Rigoberto Rivas; Jorge Benguche. DT: José Francisco Molina.

Selección Argentina vs. Honduras, por un amistoso: EN VIVO

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20:45 - La Selección Argentina ya realiza la entrada en calor

Lionel Messi, que no será de la partida, realiza la entrada en calor a la par de sus compañeros.

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