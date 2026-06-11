Arruabarrena le bajó el pulgar y un peso pesado se va de Boca

A pesar de la apuesta que hizo el club al renovarle el contrato a comienzos de 2026, el volante de 36 años nunca logró dejar atrás las lesiones musculares. En total, padeció seis desgarros y apenas pudo disputar 29 de los 68 partidos que jugó el equipo desde su arribo.

Durante ese período acumuló 1.174 minutos en cancha, con un promedio de apenas 40 minutos por encuentro, y convirtió un solo gol, frente a Barcelona de Ecuador, por la Copa Libertadores.

Continúa la renovación del plantel

La salida de Herrera se suma a la reciente rescisión de Nicolás Orsini y podría no ser la última. La idea de Arruabarrena es reducir la cantidad de futbolistas y varios nombres aparecen en la lista de prescindibles.

Entre los jugadores que podrían abandonar el club en los próximos días figuran Agustín Martegani, Lucas Janson y Juan Ramírez, además de otros futbolistas que no entrarían en los planes del nuevo entrenador.