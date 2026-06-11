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Arruabarrena le bajó el pulgar y un peso pesado se va de Boca

El flamante entrenador decidió que uno de los jugadores del Xeneize no será tenido en cuenta y en las próximas horas se concretará la rescisión de su vínculo.

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Arruabarrena le bajó el pulgar y un peso pesado se va de Boca

Arruabarrena le bajó el pulgar y un peso pesado se va de Boca

La llegada de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena al banco de Boca ya comenzó a generar cambios profundos en el plantel. Una de las primeras decisiones del nuevo entrenador fue prescindir de Ánder Herrera, quien en las próximas horas rescindirá su contrato y pondrá fin a su paso por el club.

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Rodolfo “Vasco” Arruabarrena está a un paso de regresar a Boca y de ocupar el lugar que dejó Claudio Úbeda.

El español tenía vínculo hasta diciembre de 2026, pero la dirigencia le comunicó que no sería tenido en cuenta por el nuevo cuerpo técnico. Si bien la intención inicial era que completara los seis meses que le restaban de contrato, el pedido expreso del entrenador aceleró su salida.

La decisión forma parte del proceso de depuración que pretende llevar adelante Arruabarrena, con el objetivo de contar con un plantel más reducido y conformado por jugadores en condiciones de pelear por un lugar.

ander herrera

Un ciclo marcado por las lesiones

La experiencia de Herrera en Boca estuvo muy lejos de las expectativas que habían generado su llegada y su jerarquía internacional. Desde su desembarco en la Ribera, hace casi un año y medio, el mediocampista sufrió reiterados problemas físicos que le impidieron tener continuidad.

A pesar de la apuesta que hizo el club al renovarle el contrato a comienzos de 2026, el volante de 36 años nunca logró dejar atrás las lesiones musculares. En total, padeció seis desgarros y apenas pudo disputar 29 de los 68 partidos que jugó el equipo desde su arribo.

Durante ese período acumuló 1.174 minutos en cancha, con un promedio de apenas 40 minutos por encuentro, y convirtió un solo gol, frente a Barcelona de Ecuador, por la Copa Libertadores.

Continúa la renovación del plantel

La salida de Herrera se suma a la reciente rescisión de Nicolás Orsini y podría no ser la última. La idea de Arruabarrena es reducir la cantidad de futbolistas y varios nombres aparecen en la lista de prescindibles.

Entre los jugadores que podrían abandonar el club en los próximos días figuran Agustín Martegani, Lucas Janson y Juan Ramírez, además de otros futbolistas que no entrarían en los planes del nuevo entrenador.

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