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VIOLENCIA DE GÉNERO

Grave denuncia contra Gonzalo Morales: una mujer acusó de violencia física, psicológica y verbal al autor del gol de Barracas Central contra River

La ex pareja de Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central, lo denunció por violencia de género. La Justicia dispuso una medida perimetral tras la publicación de fotos y chats.

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El futbolista de Barracas Central

El futbolista de Barracas Central, Gonzalo Morales, fue denunciado por violencia de género. 
(Foto: Instagram /@karenadinna y @gonza.morales11).

(Foto: Instagram /@karenadinna y @gonza.morales11).

El ámbito futbolístico se vio impactado por una grave presentación judicial contra un futbolista de la Primera División tras el fin de semana de competencia. El autor del gol de Barracas Central ante River, Gonzalo Morales, fue denunciado por violencia de género por su expareja. El futbolista enfrenta una acusación por “violencia física, psicológica y verbal”. La denunciante compartió fotos y capturas de presuntos chats en las redes sociales, donde expuso las agresiones sufridas.

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La acusación pública y judicial involucra al atacante de 23 años que se destacó en la jornada del Torneo Clausura. Una mujer denunció por violencia de género a Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central que tomó gran notoriedad este fin de semana por haber convertido el gol de la victoria ante River en el Monumental.

Las actuaciones legales se iniciaron formalmente en la provincia de Buenos Aires tras la ratificación del testimonio de la víctima. La denunciante confirmó que hizo la presentación ante la Comisaría 5° en Ezeiza y que el Juzgado de Paz, a cargo de Néstor García, ya interpuso una restricción perimetral. También ya recibió sus pertenencias que estaban en la casa que compartía con el jugador.

Qué decía el posteo de la expareja de Gonzalo Morales en redes sociales

La publicación en plataformas digitales incluyó detalles de las agresiones recibidas y material probatorio. El domingo por la tarde, a través de un posteo en su cuenta de Instagram, la mujer había hecho pública la acusación contra Morales. “Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central”, escribió.

En el mismo descargo, la denunciante compartió además una serie de fotos en la que se ven moretones en su cara, brazos y piernas. También publicó capturas de chats: en uno de ellos presuntamente se comunica con la mamá del jugador para comunicarle los hechos de violencia y en otro le escribe directamente a Morales. “Me hiciste mil cosas malas”, le reclama.

Dentro de su relato completo, la víctima profundizó sobre los episodios padecidos: "Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta. Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave por qué tenía miedo que me vaya y lo deje. Cuando quise denunciarlo, también recibí amenazas de su familia". En ese marco, agregó que le expresaban que “con plata se arregla todo” y concluyó: "Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo".

Quién es Gonzalo Morales y cómo fue su trayectoria en el fútbol

Respecto a su perfil profesional, Gonzalo “Toro” Morales nació en Córdoba y se formó en las inferiores de Boca, donde hizo su debut como profesional. Luego de un paso por Unión de Santa Fe, llegó a Barracas Central en 2025. Tiene 23 años y juega como delantero, encontrándose ahora bajo la investigación de la Justicia tras la medida dispuesta por el Juzgado de Paz.

El posteo completo de la mujer que denunció por violencia de género a Gonzalo Morales

Nunca imaginé tener que hacer público algo así. Me cuesta muchísimo escribir estas palabras y todavía siento miedo, vergüenza y dolor. Pero entendí que el silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre. Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central.

Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta. Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave por qué tenía miedo que me vaya y lo deje. Cuando quise denunciarlo, también recibí amenazas de su familia. Me decían que “con plata se arregla todo”, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar. Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar.

Nadie tiene derecho a humillar, manipular, controlar, golpear o amenazar a otra persona.

Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia.

Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad.

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