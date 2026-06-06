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Arruabarrena, muy cerca de volver a Boca: cómo le fue en su primera etapa como DT

Rodolfo “Vasco” Arruabarrena está a un paso de regresar a Boca y de ocupar el lugar que dejó Claudio Úbeda.

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Rodolfo “Vasco” Arruabarrena está a un paso de regresar a Boca y de ocupar el lugar que dejó Claudio Úbeda.

Rodolfo “Vasco” Arruabarrena está a un paso de regresar a Boca y de ocupar el lugar que dejó Claudio Úbeda.

Rodolfo “Vasco” Arruabarrena quedó muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Boca. Según trascendió en las últimas horas, el club encabezado por Juan Román Riquelme avanzó con contactos formales y el DT ya habría dado el visto bueno para ocupar el cargo que dejó Claudio Úbeda.

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De no surgir inconvenientes en las próximas horas, el entrenador iniciaría su segundo ciclo al frente del Xeneize. El equipo se prepara para el segundo semestre, con la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina como principales objetivos.

Cómo le fue a Arruabarrena en su primera etapa como DT de Boca

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El Vasco dirigió a Boca entre agosto de 2014 y marzo de 2016. En ese período estuvo al frente del equipo en 73 partidos, con 45 triunfos, 13 empates y 15 derrotas, alcanzando una efectividad del 68,4%.

En ese ciclo consiguió dos títulos en 2015: el torneo de Primera División y la Copa Argentina. También tuvo cruces importantes en el plano internacional, con las eliminaciones ante River en la Copa Sudamericana 2014 y en la Copa Libertadores 2015, en la serie marcada por el episodio del gas pimienta.

Su etapa terminó en marzo de 2016, luego de la derrota por 4 a 0 ante San Lorenzo en la final de la Supercopa Argentina.

Además de su paso como entrenador, Arruabarrena mantiene una fuerte identificación con el club: surgió de las inferiores de Boca y fue campeón de la Copa Libertadores 2000, además de los torneos Apertura 1998 y Clausura 1999 como jugador, antes de continuar su carrera en el fútbol europeo.

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