Dani Olmo cruzó a Roberto Ayala y rechazó su pedido de disculpas tras la final del Mundial: "Está..."

En esa misma línea, el jugador formado en La Masía rechazó cualquier intento de acercamiento por parte del argentino y dejó en claro que no le interesa recibir unas disculpas cara a cara: “No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad”, subrayó con firmeza.

Cuál es el mensaje de Dani Olmo sobre la responsabilidad de los deportistas

Para finalizar, Olmo hizo hincapié en el rol ético y social que deben mantener los deportistas profesionales dentro del campo de juego ante la mirada de millones de fanáticos. “La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso comporta una gran responsabilidad. Queremos que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos, pero sobre todo de nuestro comportamiento”, concluded el flamante campeón del mundo.