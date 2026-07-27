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Dani Olmo cruzó a Roberto Ayala y rechazó su pedido de disculpas tras la final del Mundial: "Está..."

El futbolista español del Barcelona cruzó al integrante del cuerpo técnico argentino tras la final del Mundial y descartó haberlo provocado antes del golpe.

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Dani Olmo cruzó a Roberto Ayala y rechazó su pedido de disculpas tras la final del Mundial: Está...

El cierre de la Copa del Mundo continúa sumando derivaciones mediáticas tras las declaraciones de los protagonistas involucrados en los incidentes del campo de juego. A una semana a de la final, Dani Olmo cruzó a Roberto Ayala y rechazó su pedido de disculpas: “No está arrepentido, está faltando a la verdad”. El mediocampista del Barcelona aseguró que no existió ninguna provocación previa, luego de la agresión sufrida en el desenlace del choque por el título.

Leé también Roberto Ayala rompió el silencio tras el cruce con Dani Olmo en la final del Mundial: "Si lo veo le..."
Foto: Reuters 

Las tensiones se reavivaron tras la postura asumida por el exfutbolista argentino sobre lo acontecido. La polémica agresión de Roberto Fabián Ayala a Dani Olmo al término de la final del Mundial sumó un nuevo y picante capítulo. Luego de que el Ratón asegurara estar arrepentido pero justificara su accionar calificándolo como un “simple empujón” tras un cruce verbal, el futbolista del Barcelona rompió el silencio y lo cuestionó.

La respuesta del atacante se dio en un medio de su país natal con definiciones tajantes hacia el integrante de la delegación albiceleste. En declaraciones al Diari de Terrassa, el atacante español fue categórico sobre las explicaciones que dio el asistente de Lionel Scaloni y puso en duda la sinceridad de sus palabras.

Qué dijo Dani Olmo sobre las explicaciones y disculpas de Roberto Ayala

El atacante ibérico cuestionó la justificación expresada por el exdefensor sobre la agresión física en el terreno de juego. “Si alguien asegura que está arrepentido, pero después justifica un puñetazo afirmando que era como respuesta a algo que le dije, entonces seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad”, disparó Olmo, desmintiendo de manera drástica haber provocado al exdefensor.

En esa misma línea, el jugador formado en La Masía rechazó cualquier intento de acercamiento por parte del argentino y dejó en claro que no le interesa recibir unas disculpas cara a cara: “No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad”, subrayó con firmeza.

Cuál es el mensaje de Dani Olmo sobre la responsabilidad de los deportistas

Para finalizar, Olmo hizo hincapié en el rol ético y social que deben mantener los deportistas profesionales dentro del campo de juego ante la mirada de millones de fanáticos. “La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso comporta una gran responsabilidad. Queremos que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos, pero sobre todo de nuestro comportamiento”, concluded el flamante campeón del mundo.

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