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Arruabarrena llegó a la Argentina para firmar en Boca: qué dijo sobre el plantel y su pacto con Riquelme

El entrenador aterrizó este viernes en Ezeiza para formalizar su segundo ciclo al frente de Boca. Habló sobre las conversaciones previas con Juan Román Riquelme, el diagnóstico del plantel actual y los refuerzos que pretende.

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Arruabarrena llegó a la Argentina para firmar en Boca: qué dijo sobre el plantel y su pacto con Riquelme

El sucesor en el banco de suplentes de la Ribera ya está en suelo argentino. A la espera de la confirmación oficial por parte del club, Boca Juniors tiene nuevo director técnico: Rodolfo Arruabarrena arribó al país este viernes para firmar su contrato y dar inicio formal a su segundo ciclo como entrenador de la institución. En su desembarco en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el "Vasco" mantuvo su primer contacto con la prensa, compartió sus sensaciones iniciales y se mostró sumamente optimista de cara a este exigente desafío futbolístico.

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“Estoy contento e ilusionado, espero poder estar a la altura y responderle a la gente que ha confiado en mí”, expresó de entrada el flamante conductor táctico xeneize. Respecto a los objetivos inmediatos que se trazará una vez que asuma el mando en el predio de Ezeiza, el director técnico fue claro y apuntó de forma directa a la idiosincrasia de la institución: “Vamos a tratar de armar un equipo competitivo, que pueda demostrar y estar identificado con el hincha”.

Qué dijo el Vasco Arruabarrena sobre el plantel actual de Boca

Al ser consultado sobre el material futbolístico con el que se encontrará al asumir, el entrenador realizó un diagnóstico de la actualidad del grupo y remarcó la importancia del aspecto anímico. “Un jugador de Boca tiene que tener personalidad, creo que hay jugadores que la tienen pero no pasaron un buen semestre”, sentenció Arruabarrena de manera categórica. En ese sentido, trazó una de las metas principales de su cuerpo técnico al asegurar: “Esperemos poder potenciarlos y alguna llegada que nos dé un salto de calidad”.

Cómo fueron las charlas entre Arruabarrena y Juan Román Riquelme

Antes de subirse al avión para emprender el regreso a la Argentina, el entrenador mantuvo conversaciones formales con la dirigencia y el Consejo de Fútbol para diagramar la estructura del proyecto deportivo. “Con Román hablé dos o tres veces, aclarando algunas cuestiones, analizando el equipo, el plantel y la Reserva”, confirmó el propio Arruabarrena ante los micrófonos.

No obstante, el director técnico reconoció que el diálogo telefónico fue apenas un paso previo y que resulta fundamental el contacto presencial en las próximas horas para terminar de pulir los detalles: “Ya quiero firmar y tener un cara a cara con Román para hablar más claro”, concluyó.

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