Arruabarrena llegó a la Argentina para firmar en Boca: qué dijo sobre el plantel y su pacto con Riquelme

Qué dijo el Vasco Arruabarrena sobre el plantel actual de Boca

Al ser consultado sobre el material futbolístico con el que se encontrará al asumir, el entrenador realizó un diagnóstico de la actualidad del grupo y remarcó la importancia del aspecto anímico. “Un jugador de Boca tiene que tener personalidad, creo que hay jugadores que la tienen pero no pasaron un buen semestre”, sentenció Arruabarrena de manera categórica. En ese sentido, trazó una de las metas principales de su cuerpo técnico al asegurar: “Esperemos poder potenciarlos y alguna llegada que nos dé un salto de calidad”.