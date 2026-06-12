Arruabarrena llegó a la Argentina para firmar en Boca: qué dijo sobre el plantel y su pacto con Riquelme

El sucesor en el banco de suplentes de la Ribera ya está en suelo argentino. A la espera de la confirmación oficial por parte del club, Boca Juniors tiene nuevo director técnico: Rodolfo Arruabarrena arribó al país este viernes para firmar su contrato y dar inicio formal a su segundo ciclo como entrenador de la institución. En su desembarco en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el "Vasco" mantuvo su primer contacto con la prensa, compartió sus sensaciones iniciales y se mostró sumamente optimista de cara a este exigente desafío futbolístico.