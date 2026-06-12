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Boca y River jugarán durante el Mundial: qué partidos disputarán y qué jugadores pierden

La organización de la Copa Argentina dio a conocer las fechas para los últimos cinco partidos de la segunda fase. Los grandes de nuestro fútbol jugarán en medio de la Copa del Mundo y sufrirán ausencias clave en sus planteles.

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Boca y River jugarán durante el Mundial: qué partidos disputarán y qué jugadores pierden

La agenda del fútbol local sumó una confirmación que generará un fuerte debate y obligará a los entrenadores a rearmar sus esquemas sobre la marcha. La Copa Argentina confirmó las fechas para los cinco juegos que completarán los 16avos de final, con la particularidad absoluta de que los mismos tendrán lugar durante el desarrollo del Mundial 2026. Esta programación representa un verdadero dolor de cabeza para los cuerpos técnicos, ya que varios equipos perderían a titulares indiscutidos dentro de sus armados, dependiendo del éxito y los resultados que obtengan sus respectivas selecciones en la cita máxima.

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La actividad comenzará el domingo 12 de julio con el juego entre el campeón reinante, Independiente Rivadavia, frente a Tigre, lo que significará el arranque de una seguidilla de encuentros para bajar el telón de la segunda fase de la competencia. El cronograma continuará el jueves 16 de julio, día en el que se enfrentarán Racing con Defensa y Justicia, y Boca ante Sarmiento de Junín. Finalmente, el viernes 17 de julio se dará el duelo de San Lorenzo con Deportivo Riestra, mientras que River Plate y Aldosivi cerrarán la ronda. Cabe destacar que todos estos compromisos se encuentran todavía sin sede y con horarios a confirmar por la organización.

Qué jugadores de River se perderían la Copa Argentina por el Mundial

El Millonario es, por amplio margen, el equipo más perjudicado por la superposición de fechas. River Plate cuenta con cinco jugadores en la cita mundialista que podrían perderse los 16avos de final si sus seleccionados llegan hasta las semifinales (lo que les aseguraría, como mínimo, disputar el partido por el tercer y cuarto puesto el sábado 18 de julio). Los futbolistas afectados son:

  • Gonzalo Montiel (Selección Argentina)

  • Juan Fernando Quintero (Selección de Colombia)

  • Kevin Castaño (Selección de Colombia)

  • Kendry Páez (Selección de Ecuador)

  • Matías Viña (Selección de Uruguay)

Qué bajas tendrían Boca, San Lorenzo e Independiente Rivadavia

Los otros clubes grandes de la máxima categoría y el vigente campeón del certamen federal también aguardan con incertidumbre el futuro de sus futbolistas internacionales:

  • Boca Juniors: De la estructura xeneize únicamente fue llamado Leandro Paredes para la Selección Argentina, por lo que su presencia ante Sarmiento de Junín dependerá de si la Albiceleste accede a las semifinales de la Copa del Mundo.

  • San Lorenzo: Los Gauchos de Boedo sufren una situación similar, ya que en la cita ecuménica dice presente el arquero Orlando Gill con la Selección de Paraguay.

  • Independiente Rivadavia: La Lepra mendocina cuenta con Alex Arce en la Selección de Paraguay y no podrá contar con él si el equipo guaraní alcanza los cuartos de final del Mundial, los cuales están programados para disputarse entre el 9 y el 11 de julio.

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