Boca y River jugarán durante el Mundial: qué partidos disputarán y qué jugadores pierden

La actividad comenzará el domingo 12 de julio con el juego entre el campeón reinante, Independiente Rivadavia, frente a Tigre, lo que significará el arranque de una seguidilla de encuentros para bajar el telón de la segunda fase de la competencia. El cronograma continuará el jueves 16 de julio, día en el que se enfrentarán Racing con Defensa y Justicia, y Boca ante Sarmiento de Junín. Finalmente, el viernes 17 de julio se dará el duelo de San Lorenzo con Deportivo Riestra, mientras que River Plate y Aldosivi cerrarán la ronda. Cabe destacar que todos estos compromisos se encuentran todavía sin sede y con horarios a confirmar por la organización.