Boca y River jugarán durante el Mundial: qué partidos disputarán y qué jugadores pierden

La agenda del fútbol local sumó una confirmación que generará un fuerte debate y obligará a los entrenadores a rearmar sus esquemas sobre la marcha. La Copa Argentina confirmó las fechas para los cinco juegos que completarán los 16avos de final, con la particularidad absoluta de que los mismos tendrán lugar durante el desarrollo del Mundial 2026. Esta programación representa un verdadero dolor de cabeza para los cuerpos técnicos, ya que varios equipos perderían a titulares indiscutidos dentro de sus armados, dependiendo del éxito y los resultados que obtengan sus respectivas selecciones en la cita máxima.