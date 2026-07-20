A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIN PIEDAD

Wanda Nara no se guardó nada y aniquiló a Angie Balbiani y Pochi: "Con mis hijos..."

Wanda Nara explotó furiosa y publicó un descargo en X donde disparó contra las panelistas de Puro Show, Angie Balbiani y Pochi.

20 jul 2026, 13:23
Banner seguínos en google Primicias Ya
Wanda Nara no se guardó nada y aniquiló a Angie Balbiani y Pochi: Con mis hijos...

Wanda Nara no se guardó nada y aniquiló a Angie Balbiani y Pochi: "Con mis hijos..."

Wanda Nara no se guardó nada y aniquiló a Angie Balbiani y Pochi: Con mis hijos...

Wanda Nara no se guardó nada y aniquiló a Angie Balbiani y Pochi: "Con mis hijos..."

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica por un fuerte enfrentamiento en redes sociales con periodistas y panelistas del espectáculo. Luego de protagonizar un tenso cruce con Gustavo Méndez, la conductora apuntó también contra Angie Balbiani y Pochi de Gossipeame, con durísimos mensajes publicados en su cuenta de X.

Todo comenzó después de que Méndez calificara de "mufa" a Wanda tras su presencia en la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. El comentario del periodista generó la inmediata reacción de la empresaria, que respondió públicamente y desató un intenso ida y vuelta.

Leé también

El detalle que más impactó a Wanda Nara en medio de la angustia por el robo que sufrieron sus hijos en Italia

El detalle que más impactó a Wanda Nara en medio de la angustia por el robo que sufrieron sus hijos en Italia

Sin embargo, el conflicto no terminó allí. Poco después, Wanda Nara redobló la apuesta y respondió un mensaje de Angie Balbiani, panelista de Puro Show (El Trece), el ciclo que conducen Pampito y Matías Vázquez. "Gordi, ocupate de tus cuentas y de cuánto te pagan a vos por hablar de mí. Si hablás por mí, cobro por adelantado. Después te enseño a hacer negocios así no sos tan resentida", escribió la conductora.

En otro mensaje, Wanda agregó: "La Selección es más importante que yo, boba. ¿Y hablás de mí? Pronto saco unos cursos que te van a servir, anotate. ¡Son geniales! Te regalo la membresía. Seguime mirando: por Telefe, Netflix, cine y Disney. Beso".

Cuando parecía que la discusión había terminado, la empresaria volvió a utilizar sus redes para apuntar contra Pochi, la influencer detrás de Gossipeame, y lanzó una advertencia vinculada a sus hijos. "La próxima vez que nombrás la palabra hijos o te referís a mi persona, te contesto con papeles así te refresco la memoria. Y vemos quién es mejor madre. Con mis hijos no. Si te metés conmigo, te metés con ellos; y si te metés con ellos, te metés conmigo", expresó.

Finalmente, Wanda cerró con otra fuerte declaración contra la influencer: "Sucio es vivir del chisme y de tus comentarios de retorcida. Mirá tu vida o te la refresco con audios, mensajes y papeles".

Las publicaciones de la conductora generaron una inmediata repercusión en redes sociales y volvieron a instalar a Wanda Nara en el centro de la escena mediática, en medio de una nueva guerra pública con figuras del espectáculo argentino.

El robo que sufrió Wanda Nara en pleno Mundial 2026

Wanda Nara recibió la noticia de que habían robado su casa de campo en Milán mientras se encontraba trabajando para una marca durante la final del Mundial 2026, y contó el dramático momento en sus redes sociales. "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", precisó la conductora, y agradeció el trabajo de las autoridades: "Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos".

Por último, Wanda explicó cuáles serán los próximos pasos tras el robo y confirmó que ya está preparando su regreso al país. "Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", expresó.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara Angie Balbiani

Lo más visto