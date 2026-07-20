Wanda Nara no se guardó nada y aniquiló a Angie Balbiani y Pochi: "Con mis hijos..."

Cuando parecía que la discusión había terminado, la empresaria volvió a utilizar sus redes para apuntar contra Pochi, la influencer detrás de Gossipeame, y lanzó una advertencia vinculada a sus hijos. "La próxima vez que nombrás la palabra hijos o te referís a mi persona, te contesto con papeles así te refresco la memoria. Y vemos quién es mejor madre. Con mis hijos no. Si te metés conmigo, te metés con ellos; y si te metés con ellos, te metés conmigo", expresó.

Finalmente, Wanda cerró con otra fuerte declaración contra la influencer: "Sucio es vivir del chisme y de tus comentarios de retorcida. Mirá tu vida o te la refresco con audios, mensajes y papeles".

Las publicaciones de la conductora generaron una inmediata repercusión en redes sociales y volvieron a instalar a Wanda Nara en el centro de la escena mediática, en medio de una nueva guerra pública con figuras del espectáculo argentino.

El robo que sufrió Wanda Nara en pleno Mundial 2026

Wanda Nara recibió la noticia de que habían robado su casa de campo en Milán mientras se encontraba trabajando para una marca durante la final del Mundial 2026, y contó el dramático momento en sus redes sociales. "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", precisó la conductora, y agradeció el trabajo de las autoridades: "Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos".

Por último, Wanda explicó cuáles serán los próximos pasos tras el robo y confirmó que ya está preparando su regreso al país. "Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", expresó.