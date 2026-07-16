Con sorpresas y una baja clave: la formación de Boca para el debut del Vasco Arruabarrena

En el arco estará Leandro Brey y, a sus costados en la línea defensiva, se moverán Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, quien viene de marcar un verdadero golazo en el Padre Martearena. Por su parte, la zona de gestación presentará variantes obligadas. El mediocampo, hasta que no regrese Leandro Paredes, flamante finalista del Mundial 2026 con la Selección Argentina, se lo repartirá Santiago Ascacíbar y Milton Delgado. En este sector de la cancha no estará Tomás Belmonte a causa de un esguince moderado de tobillo y será reemplazado por Tomás Aranda desde el arranque.

Quiénes serán los encargados de la creación de juego y el ataque de Boca

El equipo del Vasco Arruabarrena apostará por la frescura de sus juveniles y la jerarquía de su principal referente de área en Rosario.

La generación de peligro en los últimos metros de la cancha estará bajo la responsabilidad del flamante conductor del equipo. El nuevo 10 de Boca, que no había jugado el último amistoso para bajar las cargas debido a que fue citado por Lionel Scaloni para entrenar en Estados Unidos, será el encargado de cambiar el ritmo. Sin embargo, no estará solo en esa función ofensiva. También jugarán de titulares Alan Velasco y Leonel Flores, de los juveniles que más sorprendió al Vasco, mientras que arriba, como máxima referencia ofensiva, estará Miguel Merentiel para intentar doblegar el arco del Verde de Junín.

De esta manera, la formación de Boca para saltar al césped del estadio de Newell's se alinea con Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel.