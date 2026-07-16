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Con sorpresas y una baja clave: la formación de Boca para el debut del Vasco Arruabarrena

Boca inicia formalmente el ciclo de Rodolfo Arruabarrena ante Sarmiento, en el duelo correspondiente a los 16avos. de final de la Copa Argentina. El equipo titular, las bajas obligadas y la presencia de los juveniles.

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Con sorpresas y una baja clave: la formación de Boca para el debut del Vasco Arruabarrena

La espera terminó para el conjunto de la Ribera y comienza la competencia por los puntos en una de las metas clave del semestre. Oficialmente, se pone en marcha el ciclo de Rodolfo Arruabarrena: el segundo como DT de Boca, que esta noche, desde las 21.45, se enfrentará a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina en el Coloso Marcelo Bielsa. Luego de dos amistosos previos que dejaron buenas conclusiones en el cuerpo técnico, el Vasco parece tener en claro la estructura del equipo para asumir su primer desafío por los puntos en su regreso a la institución.

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El duelo eliminatorio en la ciudad de Rosario no dará margen para el error, por lo que la planificación estratégica se recuesta sobre los nombres de mayor rodaje. El de este jueves es un partido de triunfo o rápida despedida, de esos que pueden allanar o torcer el camino del Xeneize en el segundo semestre. Por eso, el entrenador azul y oro delineará un once con lo mejor que tiene a disposición, a la espera de que firmen sus contratos oficiales y se sumen formalmente al plantel los futbolistas colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa.

El armado táctico respeta las bases sólidas que se ensayaron durante la pretemporada invernal. Será una formación similar a la del primer duelo preparatorio con Defensa y Justicia en Casa Amarilla (1-0) y del segundo contra Athletico Paranaense en Salta (1-0). La alineación inicial contará con la presencia de un solo refuerzo que ya viene sumando minutos y confianza en el club: el lateral Leandro Lozano, quien se acoplará al bloque defensivo.

Cómo estará conformada la defensa y el mediocampo de Boca ante Sarmiento

La estructura defensiva y el círculo central del Xeneize sumarán rodaje con nombres consolidados y un debut obligado debido a una lesión de último momento.

En el arco estará Leandro Brey y, a sus costados en la línea defensiva, se moverán Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, quien viene de marcar un verdadero golazo en el Padre Martearena. Por su parte, la zona de gestación presentará variantes obligadas. El mediocampo, hasta que no regrese Leandro Paredes, flamante finalista del Mundial 2026 con la Selección Argentina, se lo repartirá Santiago Ascacíbar y Milton Delgado. En este sector de la cancha no estará Tomás Belmonte a causa de un esguince moderado de tobillo y será reemplazado por Tomás Aranda desde el arranque.

Quiénes serán los encargados de la creación de juego y el ataque de Boca

El equipo del Vasco Arruabarrena apostará por la frescura de sus juveniles y la jerarquía de su principal referente de área en Rosario.

La generación de peligro en los últimos metros de la cancha estará bajo la responsabilidad del flamante conductor del equipo. El nuevo 10 de Boca, que no había jugado el último amistoso para bajar las cargas debido a que fue citado por Lionel Scaloni para entrenar en Estados Unidos, será el encargado de cambiar el ritmo. Sin embargo, no estará solo en esa función ofensiva. También jugarán de titulares Alan Velasco y Leonel Flores, de los juveniles que más sorprendió al Vasco, mientras que arriba, como máxima referencia ofensiva, estará Miguel Merentiel para intentar doblegar el arco del Verde de Junín.

De esta manera, la formación de Boca para saltar al césped del estadio de Newell's se alinea con Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel.

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