"Siempre está": Arruabarrena reveló el gran gesto de Leandro Paredes con el plantel de Boca

El regreso oficial de Rodolfo Arruabarrena al Xeneize trajo consigo una sonrisa en el plano deportivo y una muestra cabal del sentido de pertenencia que une a las grandes figuras del club a la distancia. Boca venció 2-0 a Sarmiento por los 16avos de final de la Copa Argentina, en el partido que marcó el regreso oficial de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del Xeneize. Tras conseguir la clasificación a los octavos de final en Rosario, el director técnico reveló en rueda de prensa un notable gesto que tuvo Leandro Paredes con todo el plantel, en medio de la máxima exigencia internacional mientras se prepara para afrontar la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina.