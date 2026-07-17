"Siempre está": Arruabarrena reveló el gran gesto de Leandro Paredes con el plantel de Boca

Más allá de la emotiva anécdota referida al volante de la Albiceleste, el director técnico se tomó el tiempo necesario para desmenuzar las principales conclusiones tácticas que le dejó el cruce eliminatorio en la provincia de Santa Fe. “Hicimos un partido bastante completo. Se animaron a jugar. Hay que seguir trabajando y mucho”, expresó el DT de cara al exigente calendario que asoma en el horizonte de la segunda mitad del año.

El foco del entrenador se mantiene centrado en esquivar los triunfalismos prematuros para consolidar una identidad colectiva regular. “No podemos volvernos locos por un buen partido, hay que seguir trabajando, acostumbrarnos a ganar, tener buen ritmo en lo futbolístico”, concluyó Arruabarrena en la conferencia de prensa posterior al triunfo, marcando la pauta de lo que pretende para sus dirigidos a partir de esta nueva etapa institucional en el club de la Ribera.