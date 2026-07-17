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"Siempre está": Arruabarrena reveló el gran gesto de Leandro Paredes con el plantel de Boca

Rodolfo Arruabarrena debutó con un triunfo por 2-0 ante Sarmiento y reveló el mensaje de apoyo que envió Leandro Paredes al plantel de Boca antes de jugar la final del Mundial con la Selección Argentina.

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Siempre está: Arruabarrena reveló el gran gesto de Leandro Paredes con el plantel de Boca

El regreso oficial de Rodolfo Arruabarrena al Xeneize trajo consigo una sonrisa en el plano deportivo y una muestra cabal del sentido de pertenencia que une a las grandes figuras del club a la distancia. Boca venció 2-0 a Sarmiento por los 16avos de final de la Copa Argentina, en el partido que marcó el regreso oficial de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del Xeneize. Tras conseguir la clasificación a los octavos de final en Rosario, el director técnico reveló en rueda de prensa un notable gesto que tuvo Leandro Paredes con todo el plantel, en medio de la máxima exigencia internacional mientras se prepara para afrontar la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina.

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La ausencia del volante central titular era un factor conocido de antemano para el armado de la estructura futbolística de la Ribera debido a sus compromisos con el combinado nacional. El capitán era una de las bajas confirmadas para los primeros compromisos del segundo ciclo del Vasco, ya que fue convocado por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo. Sin embargo, a pesar de las hectáreas de distancia y la enorme concentración que demanda la antesala del choque decisivo frente a España, el mediocampista surgido de las inferiores de la institución se hizo presente de manera virtual apenas concluyeron las acciones sobre el césped.

El director técnico no ocultó su satisfacción al encontrarse con la notificación en su teléfono celular una vez completados los noventa minutos de juego en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s. “Recién terminó el partido y ya teníamos un mensaje de Leandro felicitando a todo el grupo. Siempre está. Esperamos que el domingo pueda darnos una alegría, que ya bastante nos ha dado”, reveló Arruabarrena ante los micrófonos. Con una cuota de humor sobre el ida y vuelta que mantiene con el futbolista, el entrenador añadió: “No soy de romperle las p... más que está jugando el Mundial, él sí lo hace. Salí del vestuario y felicitó todo al grupo”.

Qué dijo Rodolfo Arruabarrena sobre el rendimiento de Boca ante Sarmiento

El entrenador del Xeneize analizó el funcionamiento colectivo en su debut formal y remarcó la importancia de mantener la exigencia en los entrenamientos diarios.

Más allá de la emotiva anécdota referida al volante de la Albiceleste, el director técnico se tomó el tiempo necesario para desmenuzar las principales conclusiones tácticas que le dejó el cruce eliminatorio en la provincia de Santa Fe. “Hicimos un partido bastante completo. Se animaron a jugar. Hay que seguir trabajando y mucho”, expresó el DT de cara al exigente calendario que asoma en el horizonte de la segunda mitad del año.

El foco del entrenador se mantiene centrado en esquivar los triunfalismos prematuros para consolidar una identidad colectiva regular. “No podemos volvernos locos por un buen partido, hay que seguir trabajando, acostumbrarnos a ganar, tener buen ritmo en lo futbolístico”, concluyó Arruabarrena en la conferencia de prensa posterior al triunfo, marcando la pauta de lo que pretende para sus dirigidos a partir de esta nueva etapa institucional en el club de la Ribera.

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