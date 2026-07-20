Chiste de pésimo gusto: un piloto español hizo creer a pasajeros argentinos que la Scaloneta había ganado

En un avión, pero una broma sin altura

El piloto dio un anuncio que lo hizo de manera pausada y con misterio. Habló de la final de la Copa del mundo y no dio el resultado. Simplemente dijo que había habido un alargue y que luego "ambos equipos lo han dado todo". Tras eso, siguió con lo que parecía una información cierta y agregó: " Pero la final del mundo, lamentablemente, sólo la puede ganar uno”.

En ese momento, se escucho un pequeño lamento de unos pasajeros. Como temiendo lo peor porque era un español el que lo estaba anunciando. Cuando dijo que había que saludar a los "compatriotas argentinos", los que tenían la camiseta de la selección estallaron.

El momento en que el mensaje se completa y se sabe que se les hizo una broma de mal gusto a los argentinos. (foto: Cuenta de X)

La "alegría" duró poco

En medio de los gritos, saltos y festejos de los argentinos hubo un pequeño casi susurro. Una información final que dijo: "España ha ganado". Los festejos, de pronto se apagaron los gritos y se hizo un enorme silencio en la cabina.

Esto también da para preguntarse si todo el video no es falso. Porque es difícil de entender que no hubiese españoles en ese avión y que, al conocer la verdadera noticia, no se escucha ningún festejo.

Como sea, una broma de muy mal gusto. Esas que mejor es que sean falsas por donde se las tome.