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Selección Argentina: se lesionó una figura y podría perderse el Mundial

A horas del partido ante Honduras, uno de los convocados sufrió una lesión muscular durante el entrenamiento del viernes y debió abandonar la práctica con el plantel. Se teme que pueda tratarse de un desgarro.

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Scaloni podría quedarse sin uno de los convocados al Mundial tras la lesión sufrida durante el entrenamiento del viernes. 

Scaloni podría quedarse sin uno de los convocados al Mundial tras la lesión sufrida durante el entrenamiento del viernes. 

A 10 días del debut en el Mundial 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Argentina podría sufrir la baja del defensor Leonardo Balerdi, luego de que sufriera una lesión muscular durante el entrenamiento de este viernes, que lo obligó a abandonar la práctica con el plantel.

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Pese a que todavía no hay parte médico oficial de la AFA, distintas versiones periodísticas señalan que el zaguero del Olympique de Marsella podría haber sufrido un desgarro, lo que lo pone en duda de cara a la cita mundialista.

Leonardo Balerdi

El futbolista será sometido a estudios médicos este sábado, donde se determinará el grado de la lesión y los tiempos de recuperación.

Sin el "Dibu" Martínez, la Selección Argentina se enfrenta ante Honduras en la previa al debut en el Mundial

En paralelo, la Selección Argentina afronta este sábado por la noche un amistoso ante Honduras, en el estadio Kyle Field de Texas, desde las 21:00 (hora argentina), en el marco de la preparación final antes del Mundial.

Para este encuentro, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez no estará disponible debido a una fractura en el dedo anular de la mano derecha, lesión que lo margina de este compromiso y por la cual será preservado. En su lugar, el entrenador Lionel Scaloni utilizará a Juan Musso.

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Musso reemplazar&aacute; al "Dibu" Mart&iacute;nez en el arco frente a Honduras.

Musso reemplazará al "Dibu" Martínez en el arco frente a Honduras.

Entre los jugadores que integran la delegación y están en evaluación por distintos problemas físicos también aparecen Cristian Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González, quienes serán exigidos hasta último momento antes del debut mundialista.

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