Selección Argentina: se lesionó una figura y podría perderse el Mundial

Sin el "Dibu" Martínez, la Selección Argentina se enfrenta ante Honduras en la previa al debut en el Mundial

En paralelo, la Selección Argentina afronta este sábado por la noche un amistoso ante Honduras, en el estadio Kyle Field de Texas, desde las 21:00 (hora argentina), en el marco de la preparación final antes del Mundial.

Para este encuentro, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez no estará disponible debido a una fractura en el dedo anular de la mano derecha, lesión que lo margina de este compromiso y por la cual será preservado. En su lugar, el entrenador Lionel Scaloni utilizará a Juan Musso.

musso Musso reemplazará al "Dibu" Martínez en el arco frente a Honduras.

Entre los jugadores que integran la delegación y están en evaluación por distintos problemas físicos también aparecen Cristian Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González, quienes serán exigidos hasta último momento antes del debut mundialista.