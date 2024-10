¡Atención, Colapinto! La escudería Sauber reveló cuándo anunciará a su segundo piloto para 2025

Williams, consciente del talento de Colapinto, está dispuesto a cederlo a préstamo para que continúe su desarrollo en la Fórmula 1. Aunque el equipo británico ya tiene su alineación cubierta con Alex Albon y Carlos Sainz, el plan es que Franco siga ganando experiencia en la máxima categoría, con la posibilidad de ser repescado en 2027, cuando podrían necesitarlo de nuevo.

Volwes, jefe de equipo de Williams, dejó en claro que su prioridad es que Colapinto continúe compitiendo: “Por supuesto que Franco estará con nosotros, pero lo que quiero es que definitivamente esté en la grilla en 2025”. La opción de que el argentino continúe como piloto de reserva también está sobre la mesa, en caso de que no se concrete su pase a Sauber.

La decisión no será fácil para Sauber, ya que, además de Colapinto, pilotos como Valtteri Bottas, Theo Pourchaire y Mick Schumacher están en la lista de posibles candidatos para el asiento vacante. Aunque Bottas tiene la ventaja de la experiencia, con 12 temporadas en la Fórmula 1, Colapinto mostró un rendimiento sólido en apenas cuatro fines de semana, sumando cinco puntos, mientras que el finlandés no cosechó ninguno en lo que va del año.

Por fuera de la pista, el impacto de Colapinto también es impresionante. Desde su llegada a Williams, el equipo vio un notable crecimiento en redes sociales y ventas de merchandising, impulsado por el entusiasmo que genera el piloto argentino. En su país, ya logró que millones de fanáticos sigan las carreras cada domingo, un fenómeno que promete crecer aún más.

Rendido a sus pies: los tremendos elogios del jefe de Williams a Franco Colapinto

Franco Colapinto continúa haciendo historia en la Fórmula 1. Este domingo, en el Gran Premio de Austin, el piloto argentino de 21 años finalizó en el décimo lugar, sumando un punto y consolidándose como una de las revelaciones de la temporada. En su cuarto fin de semana a bordo del Williams, Colapinto demostró, una vez más, que está a la altura de la máxima categoría del automovilismo.

Al cruzar la meta y asegurar el décimo puesto, los elogios no tardaron en llegar. James Vowles, jefe de la escudería de Williams, no ocultó su entusiasmo y, vía radio, felicitó al argentino: “Franco, fue una mega, mega carrera. ¡Sí! ¡Vamos! Bien hecho. Fue perfecta. El auto es rápido, eso es lo que demostraste hoy en la carrera, así que no puedo esperar a ver lo que puede hacer en México". A pesar de ser un piloto suplente hasta el final de la temporada, Colapinto ha dejado una gran impresión en el equipo.