Franco Colapinto deslumbró en Austin con un sobrepaso a Alonso y se ganó sus elogios: "Es el nuevo..."

Este vínculo entre Colapinto y Alonso no es nuevo. Hace cinco años, el argentino compitió en la Fórmula 4 bajo la bandera del equipo de Alonso, lo que generó una relación de respeto mutuo. Incluso, tras el debut de Colapinto en Monza, donde terminó detrás de Alonso, el español bromeó: “La verdad es que no sabía que había quedado el 12... Si no lo dejaba pasar para que quedara delante. Total, sin puntos me da igual”.

Alonso, que finalizó 13º en Austin y no sumó puntos, reconoció el talento de Colapinto, quien sigue demostrando que está listo para competir al más alto nivel, dejando una marca tanto dentro como fuera de la pista.

VIDEO | La excelente maniobra de Colapinto para superar a Alonso

Franco Colapinto continúa haciendo historia en la Fórmula 1. Este domingo, en el Gran Premio de Austin, el piloto argentino de 21 años finalizó en el décimo lugar, sumando un punto y consolidándose como una de las revelaciones de la temporada. En su cuarto fin de semana a bordo del Williams, Colapinto demostró, una vez más, que está a la altura de la máxima categoría del automovilismo.

Al cruzar la meta y asegurar el décimo puesto, los elogios no tardaron en llegar. James Vowles, jefe de la escudería de Williams, no ocultó su entusiasmo y, vía radio, felicitó al argentino: “Franco, fue una mega, mega carrera. ¡Sí! ¡Vamos! Bien hecho. Fue perfecta. El auto es rápido, eso es lo que demostraste hoy en la carrera, así que no puedo esperar a ver lo que puede hacer en México". A pesar de ser un piloto suplente hasta el final de la temporada, Colapinto ha dejado una gran impresión en el equipo.