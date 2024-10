Rendido a sus pies: los TREMENDOS elogios del jefe de Williams a Franco Colapinto

image.png

Al cruzar la meta y asegurar el décimo puesto, los elogios no tardaron en llegar. James Vowles, jefe de la escudería de Williams, no ocultó su entusiasmo y, vía radio, felicitó al argentino: “Franco, fue una mega, mega carrera. ¡Sí! ¡Vamos! Bien hecho. Fue perfecta. El auto es rápido, eso es lo que demostraste hoy en la carrera, así que no puedo esperar a ver lo que puede hacer en México". A pesar de ser un piloto suplente hasta el final de la temporada, Colapinto ha dejado una gran impresión en el equipo.