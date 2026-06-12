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Baja de último momento en la Selección Argentina para el debut: qué tiene Nicolás Tagliafico y quién lo reemplaza

El lateral izquierdo sufrió una lesión muscular que le impedirá estar en el primer partido de la Albiceleste. A pesar del inconveniente, el cuerpo técnico decidió mantenerlo en el plantel y ya ensaña la variante para el once titular.

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Baja de último momento en la Selección Argentina para el debut: qué tiene Nicolás Tagliafico y quién lo reemplaza

La tranquilidad en la concentración de la Selección Argentina en Kansas City se vio sacudida por una confirmación médica de peso. Nicolás Tagliafico sufrió una lesión muscular y quedó oficialmente descartado para el debut ante Argelia, programado para el próximo martes a las 22:00 horas. Tras realizarse los estudios correspondientes, se constató que el defensor padece una pequeña distensión en el sóleo de la pierna izquierda (el músculo ubicado por debajo del gemelo), la cual se originó el sábado pasado durante el partido amistoso frente a Honduras, donde solo pudo disputar 45 minutos.

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Anoche, el lateral del Olympique de Lyon se reunió con los médicos y el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni para acordar los pasos a seguir en su recuperación, iniciando de inmediato una sesión de fisioterapia. A pesar del imprevisto, Tagliafico no será desafectado de la lista del Mundial 2026 debido a que lo consideran un jugador fundamental eban para el grupo. Los plazos médicos indican que, al tratarse de una lesión leve en un músculo fácil de recuperar, el cuerpo técnico apunta a que pueda jugar el segundo partido contra Austria, el sábado 22, o en el peor de los escenarios, tenerlo en plenitud para una hipotética fase decisiva de 16avos de final.

Quién será el reemplazante de Nicolás Tagliafico ante Argelia

Con la baja confirmada del marcador de punta titular, Facundo Medina tiene muchas chances de ser el elegido por Lionel Scaloni para ocupar el lateral izquierdo en el estreno mundialista. El futbolista del Olympique de Marsella se desempeña habitualmente como defensor central o stopper en el club francés, pero ha cumplido la función de lateral en cinco oportunidades durante la última temporada.

Medina ya ocupó ese sector de la defensa tanto ante Honduras (cuando reemplazó a Tagliafico) como frente a Islandia el pasado martes, dejando conforme al cuerpo técnico con su rendimiento a pesar de no contar con las características ofensivas naturales que posee el exjugador de Independiente.

Por qué Lionel Scaloni convocó a Marcos Senesi en lugar de otro lateral izquierdo

La confianza del entrenador en Facundo Medina para cubrir el lateral izquierdo explica de manera directa los últimos movimientos en la lista de convocados. Ante la baja por desgarro de Leonardo Balerdi, Scaloni optó por citar de urgencia a Marcos Senesi (habitualmente segundo marcador central) en lugar de recurrir a un lateral izquierdo natural como Marcos Acuña, quien ha sido parte activa de todo el ciclo. El cuerpo técnico considera que la banda izquierda se encuentra bien cubierta con la polifuncionalidad de Medina mientras se aguarda por la evolución definitiva de Tagliafico.

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