Baja de último momento en la Selección Argentina para el debut: qué tiene Nicolás Tagliafico y quién lo reemplaza

La tranquilidad en la concentración de la Selección Argentina en Kansas City se vio sacudida por una confirmación médica de peso. Nicolás Tagliafico sufrió una lesión muscular y quedó oficialmente descartado para el debut ante Argelia, programado para el próximo martes a las 22:00 horas. Tras realizarse los estudios correspondientes, se constató que el defensor padece una pequeña distensión en el sóleo de la pierna izquierda (el músculo ubicado por debajo del gemelo), la cual se originó el sábado pasado durante el partido amistoso frente a Honduras, donde solo pudo disputar 45 minutos.