Baja de último momento en la Selección Argentina para el debut: qué tiene Nicolás Tagliafico y quién lo reemplaza

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Anoche, el lateral del Olympique de Lyon se reunió con los médicos y el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni para acordar los pasos a seguir en su recuperación, iniciando de inmediato una sesión de fisioterapia. A pesar del imprevisto, Tagliafico no será desafectado de la lista del Mundial 2026 debido a que lo consideran un jugador fundamental eban para el grupo. Los plazos médicos indican que, al tratarse de una lesión leve en un músculo fácil de recuperar, el cuerpo técnico apunta a que pueda jugar el segundo partido contra Austria, el sábado 22, o en el peor de los escenarios, tenerlo en plenitud para una hipotética fase decisiva de 16avos de final.