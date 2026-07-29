Afirman que Gastón Edul está saliendo con una ex Gran Hermano: quién es y cómo comenzó el romance

Minutos después, Ángel de Brito le consultó por los rumores que, en su momento, relacionaron a Edul con Nati Jota: "¿Y Nati Jota? ¿Era mentira? Algo debe haber pasado". "Le dieron duro y parejo, pero nunca trascendió ni pasó a mayores", aseguró Pepe.

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Cuál fue la explosiva promesa de Nati Jota y Gastón Edul en pleno Mundial 2026

Desde hace meses, Nati Jota y Gastón Edul se convirtieron en protagonistas de una de las historias más comentadas por los seguidores de OLGA y por quienes siguen de cerca el mundo digital. Aunque nunca confirmaron un romance y suelen mostrarse desde la complicidad y el humor, la dupla volvió a ser tema central tras una promesa inesperada durante la cobertura del Mundial 2026.

La expectativa creció rápidamente cuando se conoció el desafío que ambos aceptaron: si la Selección Argentina logra quedarse con el título, deberán cumplir con un beso. La apuesta surgió en medio de charlas divertidas frente a cámara y enseguida despertó la ilusión de los fanáticos, que desde hace tiempo fantasean con un posible vínculo sentimental entre la influencer y el periodista deportivo.

En medio de la repercusión, Nati habló este miércoles con Intrusos (América TV) y fue consultada directamente sobre el acuerdo con Edul. Fiel a su estilo, no esquivó la pregunta y sorprendió con una respuesta que volvió a encender las especulaciones: "Puede ser que haya habido algún beso en privado", lanzó entre risas, dejando abierta la posibilidad de que algo más haya ocurrido fuera del alcance de las cámaras.

La comunicadora también relató cómo nació la famosa promesa que se viralizó en cuestión de horas. "Él dijo que si llegamos y ganamos la final nos besábamos. Yo no tengo problema con un besito de campeones", aseguró, reafirmando que estaría dispuesta a cumplir el pacto si el conjunto argentino consigue levantar nuevamente la Copa del Mundo.

Con el paso del tiempo, la conexión entre Nati Jota y Gastón Edul se transformó en uno de los temas favoritos de la audiencia digital. Sus bromas, las apariciones conjuntas y los gestos de complicidad suelen generar miles de comentarios y reacciones de seguidores que celebran la cercanía que muestran públicamente. Actualmente, ambos se encuentran en Estados Unidos siguiendo de cerca el torneo, y la exposición volvió a ponerlos en el centro de la escena. Sin embargo, al ser consultada sobre su situación personal, Nati aclaró: "Yo estoy soltera, acá uno trabaja mucho".

La influencer también explicó que la intensidad de la cobertura deportiva le dejó poco margen para vínculos personales durante su estadía. "Hace un poco más de un mes que estoy acá, no te creas que me he vinculado con muchos", comentó. Aunque luego reveló una situación curiosa con otro compatriota: "Hubo una confusión nada más con un argentino, una pavada. Entre bombo y bombo pasó algo".