Gran Hermano se hartó de las desobediencias de la casa y aplicó una dura sanción: "No me obliguen a..."

Además, se detuvo en un caso puntual que involucró a uno de los participantes que había realizado la nominación espontánea, una herramienta clave dentro del juego. "Permítanme detenerme en un caso puntual: uno de ustedes realizó la nominación espontánea, pero incumplió una regla esencial: mantener silencio. En más de una ocasión, reveló de manera burda, grosera, sus votos. De más está decir que quedarán sin efecto", explicó el dueño de la casa.

Finalmente, les comunicó la medida tomada: "Voy a aplicar una sanción colectiva. Esta semana jugarán por el 50% del presupuesto. Jueguen limpio y no recurran a actitudes antirreglamentarias. Por favor, no me obliguen a tomar medidas más severas".

Quiénes son los nominados de Gran Hermano

Este miércoles 29 de julio se llevó a cabo la gala de la nominación de la semana 23 en la que los participantes de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y las visitas especiales, pasaron por el confesionario para dejar expuesto su juego.

El martes sonó el teléfono en la casa y atendió Yanina Zilli, quien luego se enteró que no podrá nominar y además debía prohibirle a otra persona nominar, y eligió a Selva.

Antes de las nominaciones, Gran Hermano anunció que hay sanción por complot y voto cantado: “Todas aquellas nominaciones viseadas de irregularidades fueron anuladas ”. Además reveló que va a aplicar una sanción colectiva: “ Esta semana jugarán por el 50% del presupuesto ”. Y cerró sentenciando: “Espero que jueguen limpio y no recurran a actitudes anti reglamentarias. Por favor, no me obliguen a tomar medidas más severas”.

Tras el comunicado del Big, Santiago del Moro reveló que hubo varias situaciones, como Hanssen haciendo comentarios en código para revelar a quiénes votó, Sol y Cinzia hablaban de sacar a Campanita, y Zilli y Campanita complotando contra Sol.

Finalmente, la placa quedó conformada por: Alejandra Majluf, Hanssen, Campanita, Sol, Juanicar, Zilli, Cinzia, Luana y Mariela. En esta oportunidad, la placa es totalmente negativa, rumbo a la gala de eliminación del lunes 3 de agosto.