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CON EL CORAZÓN ROTO

El desconsolado llanto de La Joaqui al revelar por qué terminó su historia con Luck Ra: "Yo quería..."

La Joaqui rompió el silencio sobre el final de su relación con Luck Ra, se quebró en vivo y confesó que soñaba con casarse con el cordobés.

29 jul 2026, 23:44
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LA JOAQUI
LA JOAQUI

La Joaqui rompió el silencio sobre su separación de Luck Ra y, en una emotiva charla en Luzu TV, habló por primera vez del final de la relación. Conmovida, la cantante se quebró al recordar la historia de amor que vivió con el cordobés y dejó en claro que, pese a la ruptura, sigue sintiendo un profundo cariño por él.

"Segundo, la verdad sí, me separé. Yo una vez hice... me enamoré de una persona que tenía todo y era muy difícil hacerle un regalo especial. Entonces sentí que el regalo más caro que podía hacerle era una carta de amor", comenzó diciendo.

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Luego, explicó que volvió a leer esa carta en medio del difícil momento que atravesaban como pareja y reflexionó sobre el significado del amor: "Y en esta situación en la que no nos era tan fácil entendernos, nuestros idiomas de amor estaban hablando distinto, releí esa carta de amor que escribí y decía que yo lo elegía. Ver de la manera que lo estaba viendo y quererlo como lo quería, incluso si todo, incluso si nada, incluso si un día no me elegía a mí. Porque el amor es libre y el otro es libre de no elegirte más y eso no lo hace una mala persona".

Con la voz entrecortada y entre lágrimas, La Joaqui reconoció que nunca había experimentado un vínculo como el que vivió con Luck Ra y confesó que él continúa ocupando un lugar muy especial en su vida."Yo sé que hay mucha gente que también disfrutó conmigo encontrar el amor. Yo nunca había vivido un amor así. Yo me enamoré perdidamente, él sigue siendo totalmente el amor de mi vida", expresó.

Además, desmintió los rumores que hablaban de terceros en discordia y aseguró que la separación no estuvo marcada por conflictos de ese tipo, sino por diferencias entre ambos. "Y por eso realmente quiero que sea feliz independientemente de que esa felicidad ya no sea yo. Y lo dejo ir con el mismo amor que lo vi llegar. Y también me gustaría aclarar que no es culpa de nadie más que de nuestras infidencias, que no hay terceros en discordia, nunca tuvimos celos, tuvimos la relación más sana del mundo. Tal vez por eso me cuesta tanto soltarla, yo nunca había amado así", sostuvo.

"Yo me quería casar, yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien y realmente Facu, independientemente de que hoy tome una decisión que es distinta a la que yo idealizaba, fue por lejos el mejor novio que he tenido y fue la primera vez que yo experimento un amor de verdad", siguió.

Por último, volvió a dedicarle sentidas palabras a Luck Ra y explicó que su forma de amar nunca estuvo condicionada por recibir lo mismo a cambio. "Independientemente de las cosas con las que no estoy de acuerdo o me cuesta más entender, él sigue siendo la misma persona de la que estaba enamorada antes de que él decida seguir su camino sin mí. Porque yo nunca entendí con él que era amor de verdad, porque yo nunca lo amé a él para que me ame de vuelta, yo lo amé a él para que se sienta amado. Entonces quiero que se vaya sintiéndose igual de amado como lo amé desde la primera cita", agregó.

Por qué Luck Ra dejó a La Joaqui

Este 29 de julio, La Joaqui y Luck Ra decidieron confirmar públicamente su separación y poner fin a las especulaciones que venían circulando en las últimas semanas. Tras varios rumores de crisis y comentarios en redes, ambos optaron por blanquear la situación y despejar las dudas sobre su vínculo.

La relación, que desde el inicio había despertado gran expectativa por la química que mostraban en escena y el apoyo mutuo en sus carreras, llegó a su cierre después de meses en los que comenzaron a notarse señales de distancia entre los dos artistas.

En el comunicado que compartieron en redes sociales, explicaron: "No tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares. Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él. Más bien tiene que ver con deseos de futuro y etapas distintas".

Por su parte, Martín Salwe aportó más detalles en SQP (América TV) sobre lo que habría escuchado del entorno del cantante: "Desde el entorno de Luck Ra me dicen que el tema está enfrente y la toxicidad no se superó. Me subrayan que nada tiene que ver con Tuli Acosta".

Durante la jornada también comenzó a circular una versión que vinculaba al cordobés con la bailarina. Lo llamativo es que ambos mantienen una relación de amistad y que, incluso, él estuvo presente en La Velada del Año para acompañar a Lit Killah, expareja de Tuli, lo que alimentó aún más las especulaciones.

     

 

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