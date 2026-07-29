El desconsolado llanto de La Joaqui al revelar por qué terminó su historia con Luck Ra: "Yo quería..."

Además, desmintió los rumores que hablaban de terceros en discordia y aseguró que la separación no estuvo marcada por conflictos de ese tipo, sino por diferencias entre ambos. "Y por eso realmente quiero que sea feliz independientemente de que esa felicidad ya no sea yo. Y lo dejo ir con el mismo amor que lo vi llegar. Y también me gustaría aclarar que no es culpa de nadie más que de nuestras infidencias, que no hay terceros en discordia, nunca tuvimos celos, tuvimos la relación más sana del mundo. Tal vez por eso me cuesta tanto soltarla, yo nunca había amado así", sostuvo.

"Yo me quería casar, yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien y realmente Facu, independientemente de que hoy tome una decisión que es distinta a la que yo idealizaba, fue por lejos el mejor novio que he tenido y fue la primera vez que yo experimento un amor de verdad", siguió.

Por último, volvió a dedicarle sentidas palabras a Luck Ra y explicó que su forma de amar nunca estuvo condicionada por recibir lo mismo a cambio. "Independientemente de las cosas con las que no estoy de acuerdo o me cuesta más entender, él sigue siendo la misma persona de la que estaba enamorada antes de que él decida seguir su camino sin mí. Porque yo nunca entendí con él que era amor de verdad, porque yo nunca lo amé a él para que me ame de vuelta, yo lo amé a él para que se sienta amado. Entonces quiero que se vaya sintiéndose igual de amado como lo amé desde la primera cita", agregó.

Por qué Luck Ra dejó a La Joaqui

Este 29 de julio, La Joaqui y Luck Ra decidieron confirmar públicamente su separación y poner fin a las especulaciones que venían circulando en las últimas semanas. Tras varios rumores de crisis y comentarios en redes, ambos optaron por blanquear la situación y despejar las dudas sobre su vínculo.

La relación, que desde el inicio había despertado gran expectativa por la química que mostraban en escena y el apoyo mutuo en sus carreras, llegó a su cierre después de meses en los que comenzaron a notarse señales de distancia entre los dos artistas.

En el comunicado que compartieron en redes sociales, explicaron: "No tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares. Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él. Más bien tiene que ver con deseos de futuro y etapas distintas".

Por su parte, Martín Salwe aportó más detalles en SQP (América TV) sobre lo que habría escuchado del entorno del cantante: "Desde el entorno de Luck Ra me dicen que el tema está enfrente y la toxicidad no se superó. Me subrayan que nada tiene que ver con Tuli Acosta".

Durante la jornada también comenzó a circular una versión que vinculaba al cordobés con la bailarina. Lo llamativo es que ambos mantienen una relación de amistad y que, incluso, él estuvo presente en La Velada del Año para acompañar a Lit Killah, expareja de Tuli, lo que alimentó aún más las especulaciones.