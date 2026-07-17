Prometió tatuarse a More Rial si Argentina pasaba a la final, lo hizo y mostró el resultado

"Andá a saber cuál fue el cortocircuito que tuve. Prometí que me tatuaba a More Rial con la famosa frase 'Que lo demuestre'", agregó. Lejos de arrepentirse, decidió cumplir con lo prometido y mostró el momento en el que llegó al estudio de tatuajes: "Ahora estoy cumpliendo la promesa. Lo prometí en un estado catatónico, no se estaba dando el resultado", bromeó.

Incluso tuvo un divertido intercambio con el tatuador antes de comenzar el trabajo: "¿Es la primera vez que vas a tatuar a More Rial?", le preguntó Guido entre risas. "Estás loco", respondió el tatuador. "Por la Selección", contestó el hincha argentino.

El registro del momento se viralizó rápidamente y alcanzó cifras impactantes: en menos de 24 horas superó las 1.600.000 reproducciones, acumuló miles de comentarios y recibió reacciones de distintas figuras, entre ellas Ricardo Darín, quien dejó su "me gusta" en la publicación que convirtió una promesa de hincha en uno de los momentos virales del Mundial.

¿Cómo será el show del entretetiempo en la final del Mundial 2026?

A pocas horas de la final del Mundial entre Argentina y España, la FIFA despejó una de las grandes incógnitas del espectáculo: el entretiempo no durará media hora, como se había especulado en los últimos días, sino apenas 17 minutos, dos más que los 15 reglamentarios de un partido de fútbol. De ese breve lapso, 11 minutos estarán destinados al show musical con Shakira, Madonna y Justin Bieber, mientras que los 6 minutos restantes se usarán para montar y desmontar el escenario y regar el césped del MetLife Stadium, una tarea clave por las altas temperaturas y el estado de la superficie, cuestionado en varios partidos del torneo.

Lo que sí se mantendrá sin cambios son las pausas de hidratación, una medida que la FIFA sostuvo durante todo el campeonato por el intenso calor registrado en las distintas sedes: como en los encuentros anteriores, habrá dos interrupciones, una en cada tiempo. De esta manera, la organización buscó que el show no altere significativamente el desarrollo deportivo de una final histórica entre Lionel Messi y la Scaloneta ante España.