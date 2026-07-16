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"Las Malvinas son argentinas": a qué sanción se exponen los jugadores por la bandera pese a la prohibición de FIFA

La FIFA había prohibido ir al estadio ir con banderas alusivas a las Islas Malvinas. Pero no pudieron evitar que los propios jugadores argentinos festejaran en el campo con una bandera alusiva. ¿Qué puede pasar ahora desde el punto de vista reglamentario?

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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La bandera que apareción en el campo de juego:¿La FIFA puede sancionar a la Argentina y a los jugadores (Foto: Instagram de Picado TV))

La bandera que apareción en el campo de juego:¿La FIFA puede sancionar a la Argentina y a los jugadores (Foto: Instagram de Picado TV))
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El capitán argentino y la figura francesa comparten la cima de la tabla de goleadores con ocho tantos. (Foto: A24)

Cuando terminó el histórico partido que nos puso otra vez en una final mundial (dos consecutivas) uno de los jugadores metió en el campo de juego la bandera en que se leía con claridad, escrita a mano: "Las Malvinas son argentinas".

Lo primero que se pudo ver fue apenas un "triangulito del trapo" en la transmisión. Las cámaras de la FIFA la omitieron porque la orden era clara. Pero no se puede tapar el sol con las manos.

Las cámaras de la prensa mundial y los celulares de los hinchas la "inmortalizaron". Para la bronca oficial de los ingleses, pero orgullo nacional. Ahora, la pregunta es: ¿puede sancionar la FIFA a la Argentina y/o a los jugadores?

La FIFA prohíbe la exhibición de mensajes políticos, ideológicos o religiosos durante las competencias organizadas por el organismo. El Código Disciplinario contempla sanciones para jugadores, federaciones y asociaciones cuando se producen manifestaciones que vulneren esos principios. En este tipo de casos, el organismo suele abrir un expediente para evaluar el contexto antes de definir una eventual sanción.

Las consecuencias pueden ir desde una advertencia hasta multas económicas para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o para los futbolistas involucrados. Una suspensión deportiva aparece, en principio, como una posibilidad menos probable y generalmente queda reservada para casos considerados especialmente graves o reiterados.

Pero algo es seguro: nada ni nadie quitará a la Argentina de la final, la finalissima que no se quiso jugar antes.

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Roberto Adrián Maidana
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