"Las Malvinas son argentinas": a qué sanción se exponen los jugadores por la bandera pese a la prohibición de FIFA

La FIFA prohíbe la exhibición de mensajes políticos, ideológicos o religiosos durante las competencias organizadas por el organismo. El Código Disciplinario contempla sanciones para jugadores, federaciones y asociaciones cuando se producen manifestaciones que vulneren esos principios. En este tipo de casos, el organismo suele abrir un expediente para evaluar el contexto antes de definir una eventual sanción.

Las consecuencias pueden ir desde una advertencia hasta multas económicas para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o para los futbolistas involucrados. Una suspensión deportiva aparece, en principio, como una posibilidad menos probable y generalmente queda reservada para casos considerados especialmente graves o reiterados.

Pero algo es seguro: nada ni nadie quitará a la Argentina de la final, la finalissima que no se quiso jugar antes.

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