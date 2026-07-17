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Wanda Nara logró un importante triunfo judicial contra Mauro Icardi en la disputa por sus hijas

Marina Calabró reveló en PrimiciasYa que Wanda Nara consiguió un importante beneficio judicial contra Mauro Icardi tras una nueva disposición de la Justicia.

17 jul 2026, 18:06
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Wanda Nara logró un importante triunfo judicial contra Mauro Icardi en la disputa por sus hijas

En medio de la feroz batalla judicial que mantiene con Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas, Wanda Nara consiguió un importante respaldo en la Justicia. De la mano de su equipo de abogados, encabezado por Ana Rosenfeld, la conductora obtuvo un beneficio clave que representa un nuevo revés para el futbolista en un conflicto que suma capítulos prácticamente a diario.

El cambio más importante se dio en el monto de la cuota alimentaria. Según reveló Marina Calabró en PrimiciasYa (América TV), la Justicia dispuso una actualización y el pago mensual, que hasta ahora era de 30 mil euros, pasaría a ser de 45 mil dólares. Se trata de un incremento significativo que representa un importante beneficio para la mediática.

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La conductora explicó cómo quedó fijada la nueva cuota alimentaria que deberá afrontar el delantero, quien actualmente se encuentra sin club tras quedar en libertad de acción luego de que el Galatasaray anunciara el final de su vínculo. "Se ajusta la manutención de las niñas. Era de 30 mil euros y ahora el juez dispuso que se conviertan en 45 mil. Dijo que, desde abril, Icardi tiene que pagar y, como no paga, le vamos a aplicar una multa. Que no cancele de a 30 mil, sino de a 45 mil".

"Quedó firme por abril y mayo: 90 mil euros debe. Después va Wanda para que le actualicen la cuota desde mayo en adelante. Una cuota que se incrementa en un 50%", profundizó sobre la deuda acumulada.

Los detalles de la cuota alimentaria

En medio de la disputa por la cuota alimentaria de sus hijas, Santiago Sposato dio a conocer en PrimiciasYa (América TV) detalles sobre los gastos mensuales que contempla la manutención de las niñas. Según se explicó, el monto incluye desde educación y salud hasta actividades recreativas, vestimenta y traslados.

"Son 5.000 dólares de colegio, 2.500 dólares por mes para cada una de las nenas, 3 mil dólares de comida, 2 mil dólares de ropa y calzado, 2 mil dólares de actividades extracurriculares como equitación y patín, 4 mil dólares de viajes, mil dólares de traslados —que, por lo general, los realizan la mamá o la abuela—, además de cumpleaños, regalos y salidas por 1.5 dólares. A eso se suman 2 mil dólares de obra social", detallaron al referirse a los gastos contemplados en la cuota alimentaria.

Al hacer el cálculo final, el periodista se mostró sorprendido: "Todo esto me da 20.500 dólares. Un arreglo espectacular".

Marina Calabró había adelantado que la nueva cuota alimentaria se había establecido en 45 mil dólares mensuales. A partir del desglose de gastos que se conoció, que alcanzaría los 24.500 dólares, quedaría una diferencia de 20.500 dólares dentro del monto total fijado.

     

 

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