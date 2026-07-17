Wanda Nara logró un importante triunfo judicial contra Mauro Icardi en la disputa por sus hijas

Los detalles de la cuota alimentaria

En medio de la disputa por la cuota alimentaria de sus hijas, Santiago Sposato dio a conocer en PrimiciasYa (América TV) detalles sobre los gastos mensuales que contempla la manutención de las niñas. Según se explicó, el monto incluye desde educación y salud hasta actividades recreativas, vestimenta y traslados.

"Son 5.000 dólares de colegio, 2.500 dólares por mes para cada una de las nenas, 3 mil dólares de comida, 2 mil dólares de ropa y calzado, 2 mil dólares de actividades extracurriculares como equitación y patín, 4 mil dólares de viajes, mil dólares de traslados —que, por lo general, los realizan la mamá o la abuela—, además de cumpleaños, regalos y salidas por 1.5 dólares. A eso se suman 2 mil dólares de obra social", detallaron al referirse a los gastos contemplados en la cuota alimentaria.

Al hacer el cálculo final, el periodista se mostró sorprendido: "Todo esto me da 20.500 dólares. Un arreglo espectacular".

Marina Calabró había adelantado que la nueva cuota alimentaria se había establecido en 45 mil dólares mensuales. A partir del desglose de gastos que se conoció, que alcanzaría los 24.500 dólares, quedaría una diferencia de 20.500 dólares dentro del monto total fijado.