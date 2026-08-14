Filtran el consejo de Alejandro Stoessel a Tini antes de casarse con De Paul y que detonó la pelea familiar

De acuerdo con esta versión, la propuesta no habría sido bien recibida por la cantante, quien habría reaccionado negativamente frente a la sugerencia de su padre. “Ella lo tomó a mal, no le gustó, dijo que no. Tuvo como una discusión con el papá, y a partir de ahí pidió poner un administrador”, relató la también conductora de Infama e histórica integrante de Intrusos (América TV).

Pero el planteo no habría quedado solamente en aquella discusión familiar. Tauro también señaló que, posteriormente, habría surgido una decisión vinculada con la administración de los bienes de la artista y que la persona elegida tendría relación con el futbolista.

“Y justamente el auditor sería el contador o el administrador de De Paul”, agregó la periodista, dando así otro detalle de la versión que comenzó a circular alrededor de la interna familiar.

Para cerrar, Marcela Tauro sostuvo que este episodio habría sido determinante dentro de la relación entre Tini y sus padres. “Eso fue la gota que rebalsó el vaso. Dicen que por ese motivo habría sido la pelea con los padres de Tini”, afirmó.

Además, explicó por qué esta cuestión económica habría cobrado especial relevancia en medio de los rumores. “¿Por qué viene el tema? Porque el patrimonio de Tini sería mucho mayor que el de De Paul", remarcó la periodista.

Finalmente, Tauro hizo referencia a uno de los datos que había trascendido recientemente sobre la pareja y utilizó el ejemplo del avión privado para reforzar su explicación: “De hecho, ayer cuando decían el avión privado y... Eso se lo pagó ella, no se lo pagó De Paul”.

Cómo fue el anuncio de casamiento de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul

Después de varios meses atravesados por versiones y especulaciones, Tini Stoessel confirmó esta semana una de las noticias más esperadas por sus seguidores: se casará con Rodrigo De Paul. Tras hacer público el anuncio, la cantante emprendió un viaje a París con un objetivo muy especial: comenzar a trabajar en los detalles de su vestido de novia.

Fiel a su estilo, Tini decidió compartir parte de esta experiencia en sus redes sociales y registró distintos momentos desde antes de tomar el avión hasta su llegada a la capital francesa. El viaje, además, estuvo acompañado por mucha emoción y expectativa ante lo que será uno de los días más importantes de su vida.

“Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, expresó la artista en una publicación en la que también arrobó a Rodrigo De Paul.

Antes de viajar, la cantante adelantó algunos detalles de lo que estaba por vivir y habló con entusiasmo sobre el proceso de elección del vestido. “Bueno, amor, es primera prueba de vestuario para mi vestido. Estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día. Les voy a ir mostrando absolutamente todo”, explicó.

Pero no todo salió como esperaba durante el comienzo del viaje. Tini quiso registrar un unboxing con distintos elementos que había preparado antes de abordar, aunque luego descubrió que la grabación no había quedado guardada. “Gente, acabamos de grabar y nada se grabó. O sea, hicimos todo un unboxing espectacular de todo lo que agarramos antes de subirnos al avión. Y cuando quería verlo no se había grabado nada. No lo puedo creer”, contó, visiblemente frustrada.

Una vez instalada en París, Tini Stoessel continuó mostrando algunos momentos junto a su amiga Carito, entre risas, preparativos y escenas de su día a día. Al despertar en la ciudad francesa, compartió nuevamente su entusiasmo: “Estoy en París. Primera prueba de vestido. Estoy superemocionada. Me acabo de despertar”.

Aunque inicialmente esperaba que esta primera instancia estuviera vinculada principalmente con la elección de telas y algunos aspectos del diseño, el viaje marca un paso concreto hacia la boda con Rodrigo De Paul y la preparación de una celebración que la cantante espera con enorme ilusión.