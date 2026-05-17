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Final del Torneo Apertura

Belgrano le ganó por penales a Argentinos Juniors y enfrentará a River

El equipo cordobés empató 1-1 en los 90 minutos y se impuso 4-3 en la definición desde los doce pasos tras una noche dramática en semifinales.

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Belgrano le ganó por penales a Argentinos Juniors y enfrentará a River

Belgrano le ganó por penales a Argentinos Juniors y enfrentará a River

Belgrano se clasificó a la final de la Liga Profesional luego de vencer por 4-3 en los penales a Argentinos Juniors, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario en la semifinal disputada este sábado. El "Pirata cordobes" jugara frente a River Plate, que eliminó a Rosario Central en la jornada del sábado.

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El conjunto de La Paternal había comenzado en ventaja con el gol de Facundo Jainikoski a los 9 minutos del primer tiempo. Argentinos dominó gran parte del encuentro y generó las situaciones más claras, con 18 remates al arco contra 8 de Belgrano.

Sin embargo, cuando el partido parecía definido, Nicolás “Uvita” Fernández apareció a los 49 minutos del segundo tiempo para marcar el empate agónico y llevar la definición a los penales.

En la tanda, Belgrano fue más efectivo y convirtió a través de Lucas Passerini, Nicolás Fernández, Emiliano Rigoni y Ramiro Hernández. Argentinos, en cambio, falló tres ejecuciones: Gastón Verón, Gabriel Florentín y Enzo Pérez no pudieron convertir.

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Las estadísticas reflejaron un trámite parejo en la posesión, con un 52% para Belgrano y un 48% para Argentinos. Además, el encuentro no tuvo expulsados.

Con este resultado, Belgrano avanzó a la final del torneo, mientras que Argentinos quedó eliminado tras caer en una definición dramática desde los doce pasos.

Las formaciones del partido

Argentinos Juniors salió a la cancha con Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Facundo Jainikoski.

ARGENTINOS BELGRANO

Por su parte, Belgrano formó con Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.

El encuentro fue arbitrado por Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli está a cargo del VAR.

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