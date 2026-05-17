Belgrano le ganó por penales a Argentinos Juniors y enfrentará a River

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Las estadísticas reflejaron un trámite parejo en la posesión, con un 52% para Belgrano y un 48% para Argentinos. Además, el encuentro no tuvo expulsados.

Con este resultado, Belgrano avanzó a la final del torneo, mientras que Argentinos quedó eliminado tras caer en una definición dramática desde los doce pasos.

Las formaciones del partido

Argentinos Juniors salió a la cancha con Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Facundo Jainikoski.

ARGENTINOS BELGRANO

Por su parte, Belgrano formó con Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.

El encuentro fue arbitrado por Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli está a cargo del VAR.