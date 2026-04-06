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Franco Colapinto en Buenos Aires: cuándo salen a la venta las entradas para su show histórico

El piloto argentino de Alpine será protagonista de un evento único en la ciudad el 26 de abril. Habrá sectores gratuitos y opciones preferenciales pagas con beneficios especiales.

Franco Colapinto en Buenos Aires: cuándo salen a la venta las entradas para su show histórico

La expectativa crece entre los fanáticos del automovilismo. Franco Colapinto será protagonista de una exhibición única en Buenos Aires el próximo 26 de abril, y este lunes 6 desde las 16 comenzará la venta de entradas para los sectores preferenciales del evento.

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El piloto de Alpine se convertirá en el primer argentino en manejar un auto de Fórmula 1 por las calles de la ciudad, en el marco de un Road Show que tendrá lugar en Palermo. La propuesta incluirá tanto espacios gratuitos como sectores pagos para quienes busquen una experiencia más completa.

Cuándo y cómo comprar las entradas para ver a Colapinto

La organización confirmó que la venta se realizará en dos etapas. En primer lugar, habrá una preventa exclusiva este lunes 6 de abril desde las 16, destinada a quienes cuenten con tarjeta de crédito de Mercado Pago, con la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés.

La venta general se habilitará el martes 7 de abril, también desde las 16, con todos los medios de pago disponibles. Además, se mantendrá el beneficio de financiación con la tarjeta mencionada. Los tickets podrán adquirirse a través de la plataforma Enigma Tickets, mientras que las experiencias especiales como Hospitality y Garage Tours se gestionarán mediante Bigbox Argentina.

Dónde será el recorrido y qué se verá en el evento

El espectáculo se desarrollará sobre un circuito callejero de aproximadamente 2 kilómetros, trazado sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento. Allí se llevarán a cabo dos show runs oficiales, que serán el momento central de la jornada.

Para esta exhibición, Colapinto manejará un Lotus E20, un monoplaza utilizado en la temporada 2012 por el equipo Lotus F1 Team y conducido en su momento por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. La elección del modelo responde a las regulaciones que impiden el uso de autos actuales fuera de competencias oficiales.

El evento marcará además el regreso de un Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires después de más de una década. La última vez había sido en diciembre de 2011, cuando Daniel Ricciardo condujo un Red Bull RB7, modelo campeón en manos de Sebastian Vettel.

Qué tipos de ubicaciones habrá para el público

El Road Show contará con un amplio sector abierto y gratuito, pensado para que el público pueda acercarse sin costo. A su vez, habrá ubicaciones preferenciales pagas, entre ellas Fan Zone, Grandstands y espacios de Hospitality con acceso diferenciado y vistas privilegiadas.

Dentro del Fan Zone se ofrecerán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos. Por su parte, el sector Hospitality incluirá experiencias exclusivas como Garage Tours con acceso a Boxes, lo que permitirá vivir el evento desde una perspectiva más cercana al mundo de la Fórmula 1.

Con este contexto, la exhibición de Colapinto no solo promete ser un espectáculo deportivo, sino también un evento histórico para los fanáticos argentinos, que volverán a ver un monoplaza en acción en la ciudad.

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