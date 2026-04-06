Franco Colapinto en Buenos Aires: cuándo salen a la venta las entradas para su show histórico

Dónde será el recorrido y qué se verá en el evento

El espectáculo se desarrollará sobre un circuito callejero de aproximadamente 2 kilómetros, trazado sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento. Allí se llevarán a cabo dos show runs oficiales, que serán el momento central de la jornada.

Para esta exhibición, Colapinto manejará un Lotus E20, un monoplaza utilizado en la temporada 2012 por el equipo Lotus F1 Team y conducido en su momento por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. La elección del modelo responde a las regulaciones que impiden el uso de autos actuales fuera de competencias oficiales.

El evento marcará además el regreso de un Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires después de más de una década. La última vez había sido en diciembre de 2011, cuando Daniel Ricciardo condujo un Red Bull RB7, modelo campeón en manos de Sebastian Vettel.

Qué tipos de ubicaciones habrá para el público

El Road Show contará con un amplio sector abierto y gratuito, pensado para que el público pueda acercarse sin costo. A su vez, habrá ubicaciones preferenciales pagas, entre ellas Fan Zone, Grandstands y espacios de Hospitality con acceso diferenciado y vistas privilegiadas.

Dentro del Fan Zone se ofrecerán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos. Por su parte, el sector Hospitality incluirá experiencias exclusivas como Garage Tours con acceso a Boxes, lo que permitirá vivir el evento desde una perspectiva más cercana al mundo de la Fórmula 1.

Con este contexto, la exhibición de Colapinto no solo promete ser un espectáculo deportivo, sino también un evento histórico para los fanáticos argentinos, que volverán a ver un monoplaza en acción en la ciudad.