Decisión inédita: Vasco da Gama viaja sin titulares ni DT para enfrentar a Barracas Central por la Copa Sudamericana

El calendario aparece como el principal condicionante: largos traslados dentro de Brasil, sumados a los viajes internacionales, obligan a los clubes a tomar decisiones drásticas.

Qué equipo presentará Vasco ante Barracas Central

La delegación que llegará a Buenos Aires estará integrada en su mayoría por juveniles Sub 20, entre los que se encuentran Alison, Andrey Fernandes, Avellar, Bruno André, Breno Vereza, Gustavinho, Juninho, Philippe Gabriel, Ramon Rique, Samuel Jesus y Lukas Zuccarello.

De ese grupo, solo tres jugadores tienen experiencia en Primera División: Zuccarello, Avellar y Andrey Fernandes. A ellos se suma el lateral uruguayo Puma Rodríguez, quien viajará pese a estar suspendido en el torneo local, lo que no afecta su disponibilidad en la competencia internacional.

Cómo impacta esta decisión en Barracas Central

Para el equipo argentino, la noticia representa una oportunidad concreta. Barracas enfrentará a un rival que llegará sin su entrenador principal y con un equipo alternativo, con poca experiencia en la máxima categoría.

En contrapartida, Vasco atraviesa un presente irregular en el Brasileirao, donde marcha undécimo con 12 puntos en 10 fechas, tras caer 2-1 ante Botafogo en su última presentación.

La determinación del conjunto carioca vuelve a poner sobre la mesa una problemática recurrente en el fútbol brasileño: las enormes distancias geográficas y la sobrecarga del calendario, que obligan a priorizar objetivos.

En este contexto, el partido en el estadio de Banfield desde las 19.00 tendrá un condimento especial: mientras Vasco apuesta al futuro con juveniles, Barracas intentará aprovechar una situación inesperada para sacar ventaja en la serie.