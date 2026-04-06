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Decisión inédita: Vasco da Gama viaja sin titulares ni DT para enfrentar a Barracas Central por la Copa Sudamericana

Renato Gaúcho decidió preservar a sus titulares y no viajar a Argentina para el duelo por Copa Sudamericana. El equipo será dirigido por un ayudante y estará integrado en su mayoría por juveniles.

Decisión inédita: Vasco da Gama viaja sin titulares ni DT para enfrentar a Barracas Central por la Copa Sudamericana

En la previa de un partido clave por la Copa Sudamericana, una decisión sacudió la planificación del encuentro. Vasco da Gama no viajará con su plantel titular ni con su entrenador principal para enfrentar a Barracas Central, en un movimiento tan inusual como estratégico.

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El conjunto brasileño visitará Buenos Aires el próximo martes, pero lo hará con una delegación compuesta mayoritariamente por juveniles Sub 20. Además, el equipo no será dirigido por Renato Gaúcho, quien decidió quedarse en Brasil junto a los habituales titulares. En su lugar, el responsable del equipo será el segundo ayudante de campo, Marcelo Sales.

Por qué Vasco da Gama no viaja con su plantel titular

El propio entrenador explicó los motivos de una decisión que apunta directamente a la exigencia del calendario. “No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belem. Los jugadores son humanos, no están hechos de hierro”, señaló.

En ese sentido, Gaúcho dejó en claro que prioriza el Brasileirao por sobre este compromiso internacional. Según su análisis, sostener el mismo equipo en ese contexto podría derivar en un bajón físico e incluso en lesiones: “Si mantenés el mismo equipo, no podrás correr y perderás jugadores. La factura llega”, advirtió.

El calendario aparece como el principal condicionante: largos traslados dentro de Brasil, sumados a los viajes internacionales, obligan a los clubes a tomar decisiones drásticas.

Qué equipo presentará Vasco ante Barracas Central

La delegación que llegará a Buenos Aires estará integrada en su mayoría por juveniles Sub 20, entre los que se encuentran Alison, Andrey Fernandes, Avellar, Bruno André, Breno Vereza, Gustavinho, Juninho, Philippe Gabriel, Ramon Rique, Samuel Jesus y Lukas Zuccarello.

De ese grupo, solo tres jugadores tienen experiencia en Primera División: Zuccarello, Avellar y Andrey Fernandes. A ellos se suma el lateral uruguayo Puma Rodríguez, quien viajará pese a estar suspendido en el torneo local, lo que no afecta su disponibilidad en la competencia internacional.

Cómo impacta esta decisión en Barracas Central

Para el equipo argentino, la noticia representa una oportunidad concreta. Barracas enfrentará a un rival que llegará sin su entrenador principal y con un equipo alternativo, con poca experiencia en la máxima categoría.

En contrapartida, Vasco atraviesa un presente irregular en el Brasileirao, donde marcha undécimo con 12 puntos en 10 fechas, tras caer 2-1 ante Botafogo en su última presentación.

La determinación del conjunto carioca vuelve a poner sobre la mesa una problemática recurrente en el fútbol brasileño: las enormes distancias geográficas y la sobrecarga del calendario, que obligan a priorizar objetivos.

En este contexto, el partido en el estadio de Banfield desde las 19.00 tendrá un condimento especial: mientras Vasco apuesta al futuro con juveniles, Barracas intentará aprovechar una situación inesperada para sacar ventaja en la serie.

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