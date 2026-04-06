Sufrió un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT después del partido: el suceso que conmociona al ascenso

La derrota profundizó el mal momento del equipo de Jáuregui, que acumula cinco caídas consecutivas y seis en sus últimas ocho presentaciones en la Primera B.

Por qué Arnaldo Sialle dejó de ser el DT de Flandria

En medio de este contexto deportivo adverso, los dirigentes de Flandria tomaron una decisión fuerte: dar por finalizado el ciclo de Sialle al frente del plantel una vez terminado el partido.

Si bien el problema de salud generó preocupación inmediata, la determinación se da en un escenario donde los resultados venían siendo negativos. La racha adversa terminó de inclinar la balanza para cerrar su etapa en el club.

El cierre del ciclo de Sialle se dio así en una jornada atravesada por la tensión, tanto por su estado físico como por la situación futbolística del equipo.

De esta manera, Flandria deberá reconfigurar su rumbo en el torneo, mientras que el foco inmediato también se mantiene en la recuperación del entrenador, tras un episodio que generó preocupación dentro y fuera de la cancha.