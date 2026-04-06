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Sufrió un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT después del partido: el suceso que conmociona al ascenso

El entrenador de Flandria, Arnaldo Sialle, sufrió un problema de salud en pleno partido ante Real Pilar, fue hospitalizado y, tras la derrota, los dirigentes decidieron poner fin a su ciclo.

Arnaldo Sialle (Foto: Flandria)

Arnaldo Sialle (Foto: Flandria)

Una jornada que comenzó como un partido más de la Primera B terminó con un desenlace inesperado y preocupante. Arnaldo Sialle sufrió un pico de presión durante el entretiempo, debió ser internado de urgencia y, tras el encuentro, dejó de ser el director técnico de Flandria.

El episodio ocurrió el sábado, en el Estadio Carlos V, durante el duelo ante Real Pilar por la novena fecha del campeonato. Al finalizar el primer tiempo, el entrenador encendió las alarmas por su estado de salud y fue trasladado de inmediato a la Clínica San José Obrero para realizarle los controles correspondientes.

Afortunadamente, los estudios arrojaron resultados positivos y horas más tarde recibió el alta médica, por lo que pudo regresar a su hogar. Sin embargo, el susto marcó el desarrollo de una jornada que terminó con consecuencias deportivas.

Qué pasó con Flandria durante el partido

Mientras Sialle era atendido, el equipo continuó el encuentro. Flandria había comenzado en ventaja gracias al gol de Benjamín Giménez, pero no logró sostener el resultado. Real Pilar reaccionó y lo dio vuelta con tantos de Marcos Riquelme, Federico Martínez y Dylan Vergara, sellando el 3-1 final.

La derrota profundizó el mal momento del equipo de Jáuregui, que acumula cinco caídas consecutivas y seis en sus últimas ocho presentaciones en la Primera B.

Por qué Arnaldo Sialle dejó de ser el DT de Flandria

En medio de este contexto deportivo adverso, los dirigentes de Flandria tomaron una decisión fuerte: dar por finalizado el ciclo de Sialle al frente del plantel una vez terminado el partido.

Si bien el problema de salud generó preocupación inmediata, la determinación se da en un escenario donde los resultados venían siendo negativos. La racha adversa terminó de inclinar la balanza para cerrar su etapa en el club.

El cierre del ciclo de Sialle se dio así en una jornada atravesada por la tensión, tanto por su estado físico como por la situación futbolística del equipo.

De esta manera, Flandria deberá reconfigurar su rumbo en el torneo, mientras que el foco inmediato también se mantiene en la recuperación del entrenador, tras un episodio que generó preocupación dentro y fuera de la cancha.

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