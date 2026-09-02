Alarma en Francia: descubren una red que quería secuestrar a Kylian Mbappé

De acuerdo con la información publicada por Le Parisien, el grupo no solo buscaba robar a sus víctimas sino que en algunos casos contemplaba secuestrarlas y agredirlas. Mbappé aparecía dentro de ese listado junto a otras figuras públicas y empresarios.

La revelación genera especial preocupación debido al perfil del futbolista. Mbappé es una de las mayores estrellas del fútbol mundial, juega para el Real Madrid y es una de las figuras más reconocidas de Francia. Sin embargo, las autoridades no informaron que el delantero haya sido efectivamente abordado ni que haya existido un intento concreto de secuestrarlo.

Mbappé entrena con el Real Madrid. En París, desbarataron a una banda que planeaba secuestrarlo. ( Foto: Reuters)

El sospechoso daba órdenes desde una prisión

Uno de los elementos más llamativos de la investigación es que Clément L. presuntamente dirigía parte de las operaciones mientras se encontraba detenido en la prisión de Villepinte, en el departamento de Seine-Saint-Denis.

El joven ya estaba privado de su libertad por otras causas vinculadas con delitos graves, entre ellos proxenetismo. Ahora quedó involucrado en una nueva investigación que lo señala como posible organizador de una serie de robos y planes de secuestro.

Los investigadores encontraron en sus teléfonos información correspondiente a 26 posibles víctimas. La lista incluía cantantes, futbolistas, empresarios y otras personas consideradas objetivos económicamente atractivos.

La investigación comenzó con el robo a un relojero

La banda quedó expuesta después de una serie de hechos ocurridos en París y sus alrededores. El 25 de abril, tres hombres que se hicieron pasar por repartidores se presentaron en el domicilio de un relojero de Neuilly-sur-Seine. Dejaron una caja vacía y la maniobra despertó las sospechas de la víctima que alertó a las autoridades. Los falsos repartidores escaparon antes de concretar el asalto.

Días después, el 4 de mayo, dos hombres armados ingresaron en el negocio y robaron 11 relojes de lujo valuados en unos 150.000 euros. Uno de los sospechosos fue detenido luego de sufrir un accidente mientras escapaba.

La policía logró avanzar en la investigación gracias a las huellas dactilares encontradas en la caja utilizada durante el primer intento de asalto. Esa evidencia permitió relacionar a los integrantes de la organización con los distintos hechos.

El presunto líder de la banda tiene solo 18 años. Fue imputado el 21 de agosto en Nanterre por un delito de robo en banda organizada y quedó detenido de manera preventiva y bajo régimen de aislamiento. Según los investigadores, habría sido el cerebro de una estructura que planificaba robos, asaltos y secuestros.

El acusado niega ser el cerebro de la organización

Aunque los investigadores consideran a Clément L. como el posible cerebro de la estructura, el joven rechazó durante los interrogatorios ser el responsable de todas las operaciones.

Según su versión, sabía que las actividades eran ilegales, pero sostuvo que solamente actuaba como intermediario y negó haber sido quien ordenaba los delitos. Pese a su declaración, la Justicia decidió mantenerlo detenido y aislado mientras continúa la investigación.

El caso no implica que Mbappé haya sufrido un intento de secuestro en París. Lo que quedó al descubierto es que su nombre figuraba entre los objetivos de una organización que, según la investigación francesa, preparaba ataques contra personas consideradas especialmente ricas.

La causa continúa abierta y los investigadores buscan determinar hasta dónde llegó la planificación de la banda y cuáles de los 26 objetivos fueron efectivamente atacados o seguidos por sus integrantes. Mientras tanto, el astro francés entrena a las órdenes de José Mourinho en el Real Madrid.