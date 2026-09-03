Aumento para empleadas domésticas: cuánto cobrarán por hora y por mes hasta diciembre

Las remuneraciones mínimas quedan de la siguiente manera:

Supervisores con retiro: $4.523,11 la hora y $564.246,70 mensuales.

$4.523,11 la hora y $564.246,70 mensuales. Supervisores sin retiro: $4.920,89 la hora y $624.313,90 mensuales.

$4.920,89 la hora y $624.313,90 mensuales. Tareas específicas con retiro: $4.303,50 la hora y $526.829,56 mensuales.

$4.303,50 la hora y $526.829,56 mensuales. Tareas específicas sin retiro: $4.684,53 la hora y $582.283,26 mensuales.

$4.684,53 la hora y $582.283,26 mensuales. Caseros: $4.072,38 la hora y $514.903,51 mensuales.

$4.072,38 la hora y $514.903,51 mensuales. Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.072,38 la hora y $514.903,51 mensuales.

$4.072,38 la hora y $514.903,51 mensuales. Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.520,15 la hora y $569.593,41 mensuales.

$4.520,15 la hora y $569.593,41 mensuales. Tareas generales con retiro: $3.804,66 la hora y $466.756,23 mensuales.

$3.804,66 la hora y $466.756,23 mensuales. Tareas generales sin retiro: $4.072,38 la hora y $514.903,51 mensuales.

El bono para el personal de casas particulares

Además del aumento salarial, el acuerdo estableció una suma extraordinaria no remunerativa.

Quienes trabajan más de 16 horas semanales recibirán hasta $20.000. Para quienes cumplen entre 12 y 16 horas por semana, el monto será de hasta $11.500, mientras que quienes trabajan menos de 12 horas semanales tendrán una suma de $8.000.

Cuánto cobran en septiembre

En septiembre se aplica un nuevo incremento del 1,8%, que será percibido durante los primeros días de octubre.

Las escalas pasan a ser:

Supervisores con retiro: $4.645,33 la hora y $579.493,14 mensuales.

$4.645,33 la hora y $579.493,14 mensuales. Supervisores sin retiro: $5.049,58 la hora y $640.641,55 mensuales.

$5.049,58 la hora y $640.641,55 mensuales. Tareas específicas con retiro: $4.422,54 la hora y $541.400,49 mensuales.

$4.422,54 la hora y $541.400,49 mensuales. Tareas específicas sin retiro: $4.809,80 la hora y $597.854,36 mensuales.

$4.809,80 la hora y $597.854,36 mensuales. Caseros: $4.185,94 la hora y $529.261,78 mensuales.

$4.185,94 la hora y $529.261,78 mensuales. Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.185,94 la hora y $529.261,78 mensuales.

$4.185,94 la hora y $529.261,78 mensuales. Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.641,90 la hora y $584.936,09 mensuales.

$4.641,90 la hora y $584.936,09 mensuales. Tareas generales con retiro: $3.914,64 la hora y $480.247,85 mensuales.

$3.914,64 la hora y $480.247,85 mensuales. Tareas generales sin retiro: $4.185,94 la hora y $529.261,78 mensuales.

En este período, además, se incorporará al salario básico el 25% de la suma no remunerativa correspondiente a agosto.

Las nuevas escalas de octubre

Para octubre se estableció otro incremento, esta vez del 1,7%. Los nuevos valores serán cobrados durante los primeros días de noviembre.

Supervisores con retiro: $4.805,82 la hora y $599.514,20 mensuales.

$4.805,82 la hora y $599.514,20 mensuales. Supervisores sin retiro: $5.215,59 la hora y $661.702,46 mensuales.

$5.215,59 la hora y $661.702,46 mensuales. Tareas específicas con retiro: $4.580,80 la hora y $560.776,33 mensuales.

$4.580,80 la hora y $560.776,33 mensuales. Tareas específicas sin retiro: $4.973,38 la hora y $618.187,89 mensuales.

$4.973,38 la hora y $618.187,89 mensuales. Caseros: $4.337,53 la hora y $548.429,23 mensuales.

$4.337,53 la hora y $548.429,23 mensuales. Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.337,53 la hora y $548.429,23 mensuales.

$4.337,53 la hora y $548.429,23 mensuales. Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.801,52 la hora y $605.050 mensuales.

$4.801,52 la hora y $605.050 mensuales. Tareas generales con retiro: $4.064,08 la hora y $498.582,06 mensuales.

$4.064,08 la hora y $498.582,06 mensuales. Tareas generales sin retiro: $4.337,53 la hora y $548.429,23 mensuales.

Durante octubre se incorporará al salario básico otro 50% de la suma no remunerativa correspondiente a agosto.

Cuánto cobrarán en noviembre

El incremento de noviembre será del 1,6% y se cobrará en los primeros días de diciembre.

Las escalas serán:

Supervisores con retiro: $4.928,28 la hora y $614.791,27 mensuales.

$4.928,28 la hora y $614.791,27 mensuales. Supervisores sin retiro: $5.344,33 la hora y $678.036,40 mensuales.

$5.344,33 la hora y $678.036,40 mensuales. Tareas específicas con retiro: $4.700,21 la hora y $575.394,53 mensuales.

$4.700,21 la hora y $575.394,53 mensuales. Tareas específicas sin retiro: $5.098,84 la hora y $633.782,08 mensuales.

$5.098,84 la hora y $633.782,08 mensuales. Caseros: $4.451,49 la hora y $562.837,52 mensuales.

$4.451,49 la hora y $562.837,52 mensuales. Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.451,49 la hora y $562.837,52 mensuales.

$4.451,49 la hora y $562.837,52 mensuales. Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.923,50 la hora y $620.420,85 mensuales.

$4.923,50 la hora y $620.420,85 mensuales. Tareas generales con retiro: $4.174,62 la hora y $512.142,96 mensuales.

$4.174,62 la hora y $512.142,96 mensuales. Tareas generales sin retiro: $4.451,49 la hora y $562.837,52 mensuales.

En noviembre quedará incorporado el 25% restante de la suma correspondiente a agosto.

Las remuneraciones de diciembre

El último tramo del acuerdo contempla otro aumento del 1,6%. Estos valores serán percibidos durante los primeros días de enero de 2027.