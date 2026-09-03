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Aumento para empleadas domésticas: cuánto cobrarán por hora y por mes hasta diciembre

El Gobierno oficializó un aumento escalonado para el personal de casas particulares y sumó un bono de hasta $20.000. Cómo quedan las remuneraciones según cada categoría y modalidad de trabajo.

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Aumento para empleadas domésticas: cuánto cobrarán por hora y por mes hasta diciembre

Aumento para empleadas domésticas: cuánto cobrarán por hora y por mes hasta diciembre

El Gobierno oficializó el nuevo esquema de remuneraciones mínimas para el personal de casas particulares, que contempla un aumento acumulado promedio del 8,6% entre agosto y diciembre de 2026.

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A partir de enero de 2026, las empleadas domésticas comenzarán a recibir el bono de hasta $14 mil (Foto: archivo)

La actualización fue establecida mediante la Resolución 6 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, publicada en el Boletín Oficial. El acuerdo también incluye una suma no remunerativa de hasta $20.000, cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas por semana.

Los incrementos se aplican de manera escalonada: 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en agosto

El aumento correspondiente a agosto es del 1,9% y se cobra durante los primeros días de septiembre.

Las remuneraciones mínimas quedan de la siguiente manera:

  • Supervisores con retiro: $4.523,11 la hora y $564.246,70 mensuales.
  • Supervisores sin retiro: $4.920,89 la hora y $624.313,90 mensuales.
  • Tareas específicas con retiro: $4.303,50 la hora y $526.829,56 mensuales.
  • Tareas específicas sin retiro: $4.684,53 la hora y $582.283,26 mensuales.
  • Caseros: $4.072,38 la hora y $514.903,51 mensuales.
  • Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.072,38 la hora y $514.903,51 mensuales.
  • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.520,15 la hora y $569.593,41 mensuales.
  • Tareas generales con retiro: $3.804,66 la hora y $466.756,23 mensuales.
  • Tareas generales sin retiro: $4.072,38 la hora y $514.903,51 mensuales.

El bono para el personal de casas particulares

Además del aumento salarial, el acuerdo estableció una suma extraordinaria no remunerativa.

Quienes trabajan más de 16 horas semanales recibirán hasta $20.000. Para quienes cumplen entre 12 y 16 horas por semana, el monto será de hasta $11.500, mientras que quienes trabajan menos de 12 horas semanales tendrán una suma de $8.000.

Cuánto cobran en septiembre

En septiembre se aplica un nuevo incremento del 1,8%, que será percibido durante los primeros días de octubre.

Las escalas pasan a ser:

  • Supervisores con retiro: $4.645,33 la hora y $579.493,14 mensuales.
  • Supervisores sin retiro: $5.049,58 la hora y $640.641,55 mensuales.
  • Tareas específicas con retiro: $4.422,54 la hora y $541.400,49 mensuales.
  • Tareas específicas sin retiro: $4.809,80 la hora y $597.854,36 mensuales.
  • Caseros: $4.185,94 la hora y $529.261,78 mensuales.
  • Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.185,94 la hora y $529.261,78 mensuales.
  • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.641,90 la hora y $584.936,09 mensuales.
  • Tareas generales con retiro: $3.914,64 la hora y $480.247,85 mensuales.
  • Tareas generales sin retiro: $4.185,94 la hora y $529.261,78 mensuales.

En este período, además, se incorporará al salario básico el 25% de la suma no remunerativa correspondiente a agosto.

Las nuevas escalas de octubre

Para octubre se estableció otro incremento, esta vez del 1,7%. Los nuevos valores serán cobrados durante los primeros días de noviembre.

  • Supervisores con retiro: $4.805,82 la hora y $599.514,20 mensuales.
  • Supervisores sin retiro: $5.215,59 la hora y $661.702,46 mensuales.
  • Tareas específicas con retiro: $4.580,80 la hora y $560.776,33 mensuales.
  • Tareas específicas sin retiro: $4.973,38 la hora y $618.187,89 mensuales.
  • Caseros: $4.337,53 la hora y $548.429,23 mensuales.
  • Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.337,53 la hora y $548.429,23 mensuales.
  • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.801,52 la hora y $605.050 mensuales.
  • Tareas generales con retiro: $4.064,08 la hora y $498.582,06 mensuales.
  • Tareas generales sin retiro: $4.337,53 la hora y $548.429,23 mensuales.

Durante octubre se incorporará al salario básico otro 50% de la suma no remunerativa correspondiente a agosto.

Cuánto cobrarán en noviembre

El incremento de noviembre será del 1,6% y se cobrará en los primeros días de diciembre.

Las escalas serán:

  • Supervisores con retiro: $4.928,28 la hora y $614.791,27 mensuales.
  • Supervisores sin retiro: $5.344,33 la hora y $678.036,40 mensuales.
  • Tareas específicas con retiro: $4.700,21 la hora y $575.394,53 mensuales.
  • Tareas específicas sin retiro: $5.098,84 la hora y $633.782,08 mensuales.
  • Caseros: $4.451,49 la hora y $562.837,52 mensuales.
  • Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.451,49 la hora y $562.837,52 mensuales.
  • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.923,50 la hora y $620.420,85 mensuales.
  • Tareas generales con retiro: $4.174,62 la hora y $512.142,96 mensuales.
  • Tareas generales sin retiro: $4.451,49 la hora y $562.837,52 mensuales.

En noviembre quedará incorporado el 25% restante de la suma correspondiente a agosto.

Las remuneraciones de diciembre

El último tramo del acuerdo contempla otro aumento del 1,6%. Estos valores serán percibidos durante los primeros días de enero de 2027.

  • Supervisores con retiro: $5.007,14 la hora y $624.627,93 mensuales.
  • Supervisores sin retiro: $5.429,84 la hora y $688.884,98 mensuales.
  • Tareas específicas con retiro: $4.775,41 la hora y $584.600,84 mensuales.
  • Tareas específicas sin retiro: $5.180,42 la hora y $634.922,59 mensuales.
  • Caseros: $4.522,71 la hora y $571.842,92 mensuales.
  • Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.522,71 la hora y $571.842,92 mensuales.
  • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $5.002,28 la hora y $630.347,58 mensuales.
  • Tareas generales con retiro: $4.241,42 la hora y $520.337,24 mensuales.
  • Tareas generales sin retiro: $4.522,71 la hora y $571.842,92 mensuales.

En pocas palabras

  • Gobierno oficializó aumento: Se oficializó un aumento escalonado para personal de casas particulares y un bono de hasta $20.000.
  • Incrementos por mes: Los aumentos varían entre 1,9% y 1,6% acumulando un promedio del 8,6% hasta diciembre.
  • Nuevas escalas salariales: Se detallan los salarios por hora y mes según categoría y modalidad de trabajo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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