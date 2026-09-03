El Gobierno oficializó el nuevo esquema de remuneraciones mínimas para el personal de casas particulares, que contempla un aumento acumulado promedio del 8,6% entre agosto y diciembre de 2026.
El Gobierno oficializó un aumento escalonado para el personal de casas particulares y sumó un bono de hasta $20.000. Cómo quedan las remuneraciones según cada categoría y modalidad de trabajo.
Aumento para empleadas domésticas: cuánto cobrarán por hora y por mes hasta diciembre
El Gobierno oficializó el nuevo esquema de remuneraciones mínimas para el personal de casas particulares, que contempla un aumento acumulado promedio del 8,6% entre agosto y diciembre de 2026.
La actualización fue establecida mediante la Resolución 6 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, publicada en el Boletín Oficial. El acuerdo también incluye una suma no remunerativa de hasta $20.000, cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas por semana.
Los incrementos se aplican de manera escalonada: 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre.
El aumento correspondiente a agosto es del 1,9% y se cobra durante los primeros días de septiembre.
Las remuneraciones mínimas quedan de la siguiente manera:
Además del aumento salarial, el acuerdo estableció una suma extraordinaria no remunerativa.
Quienes trabajan más de 16 horas semanales recibirán hasta $20.000. Para quienes cumplen entre 12 y 16 horas por semana, el monto será de hasta $11.500, mientras que quienes trabajan menos de 12 horas semanales tendrán una suma de $8.000.
En septiembre se aplica un nuevo incremento del 1,8%, que será percibido durante los primeros días de octubre.
Las escalas pasan a ser:
En este período, además, se incorporará al salario básico el 25% de la suma no remunerativa correspondiente a agosto.
Para octubre se estableció otro incremento, esta vez del 1,7%. Los nuevos valores serán cobrados durante los primeros días de noviembre.
Durante octubre se incorporará al salario básico otro 50% de la suma no remunerativa correspondiente a agosto.
El incremento de noviembre será del 1,6% y se cobrará en los primeros días de diciembre.
Las escalas serán:
En noviembre quedará incorporado el 25% restante de la suma correspondiente a agosto.
El último tramo del acuerdo contempla otro aumento del 1,6%. Estos valores serán percibidos durante los primeros días de enero de 2027.