Deportes
Franco Colapinto
China
FÓRMULA 1

Colapinto llegó a China para el próximo GP y volvió a sorprender a los hinchas de Boca con un llamativo detalle

El piloto argentino arribó al país asiático para disputar el Gran Premio de China tras su debut en Australia. En el aeropuerto fue recibido por fanáticos, firmó autógrafos y volvió a mostrar su pasión por Boca con un llamativo accesorio.

Luego de completar su primera carrera de la temporada en la Fórmula 1, Franco Colapinto ya se encuentra en China para disputar el segundo compromiso del calendario. Apenas horas después de finalizar 14° en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, el piloto argentino viajó al país asiático y protagonizó un cálido encuentro con fanáticos en el aeropuerto.

Leé también Alpine asumió el error que perjudicó a Colapinto en Australia: "Solo podemos disculparnos con Franco"
image

La llegada del corredor de Alpine F1 Team no pasó desapercibida. Decenas de seguidores se acercaron para recibirlo, pedirle autógrafos y sacarse fotos. El joven piloto también recibió varios regalos, entre ellos muñecos que algunos fanáticos le entregaron mientras compartían unos minutos con él.

En los videos que circularon en redes sociales se lo pudo ver interactuando con quienes lo esperaban. En una de las imágenes, incluso, se escucha al argentino reaccionar sorprendido cuando recibe un obsequio: “¿Es para mí? ¡Muchas gracias!”, comentó.

Qué detalle de Boca llamó la atención en la llegada de Colapinto a China

Más allá del afectuoso recibimiento, otro detalle captó rápidamente la atención de los fanáticos. Al bajar del avión, Colapinto llevaba puesto un piluso azul y amarillo con el escudo de Boca Juniors, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Embed

No es la primera vez que el piloto muestra públicamente su simpatía por el club de la Ribera. Durante el fin de semana de carrera en Melbourne ya había exhibido su fanatismo cuando apareció en el paddock con una gorra del Xeneize.

Ese gesto volvió a repetirse ahora en China y se transformó en uno de los detalles más comentados entre los seguidores del automovilismo y del fútbol argentino.

Qué pasó con Colapinto en su debut de la temporada en Australia

La carrera en Melbourne dejó varios momentos destacados para el piloto argentino. Durante la largada protagonizó una maniobra que llamó la atención al esquivar el auto de Liam Lawson, evitando un posible incidente en los primeros metros de competencia.

Sin embargo, su desempeño también estuvo condicionado por una penalización recibida antes del inicio de la carrera debido a un error del equipo Alpine en la parrilla de salida. Esa sanción lo obligó a ingresar a boxes y le hizo perder tiempo valioso durante la prueba.

A pesar de ese contratiempo, Colapinto logró completar la competencia y finalizar en la 14ª posición.

Cuándo se corre el Gran Premio de China y cómo verlo desde Argentina

Ahora el foco del piloto argentino está puesto en el Gran Premio de China de Fórmula 1, que se disputará el próximo domingo y contará además con el formato de carrera Sprint.

Debido a la diferencia horaria con Asia, los fanáticos argentinos deberán seguir la actividad durante la madrugada. El cronograma del fin de semana incluye las prácticas libres y la clasificación Sprint el viernes, la carrera Sprint y la clasificación principal el sábado, y finalmente la carrera el domingo a las 4 de la mañana (hora de Argentina).

La cita en China representará una nueva oportunidad para Colapinto de seguir sumando experiencia en la categoría y buscar sus primeros puntos de la temporada con la escudería francesa.

