Colapinto llegó a China para el próximo GP y volvió a sorprender a los hinchas de Boca con un llamativo detalle

Embed

No es la primera vez que el piloto muestra públicamente su simpatía por el club de la Ribera. Durante el fin de semana de carrera en Melbourne ya había exhibido su fanatismo cuando apareció en el paddock con una gorra del Xeneize.

Ese gesto volvió a repetirse ahora en China y se transformó en uno de los detalles más comentados entre los seguidores del automovilismo y del fútbol argentino.

Qué pasó con Colapinto en su debut de la temporada en Australia

La carrera en Melbourne dejó varios momentos destacados para el piloto argentino. Durante la largada protagonizó una maniobra que llamó la atención al esquivar el auto de Liam Lawson, evitando un posible incidente en los primeros metros de competencia.

Sin embargo, su desempeño también estuvo condicionado por una penalización recibida antes del inicio de la carrera debido a un error del equipo Alpine en la parrilla de salida. Esa sanción lo obligó a ingresar a boxes y le hizo perder tiempo valioso durante la prueba.

A pesar de ese contratiempo, Colapinto logró completar la competencia y finalizar en la 14ª posición.

Cuándo se corre el Gran Premio de China y cómo verlo desde Argentina

Ahora el foco del piloto argentino está puesto en el Gran Premio de China de Fórmula 1, que se disputará el próximo domingo y contará además con el formato de carrera Sprint.

Debido a la diferencia horaria con Asia, los fanáticos argentinos deberán seguir la actividad durante la madrugada. El cronograma del fin de semana incluye las prácticas libres y la clasificación Sprint el viernes, la carrera Sprint y la clasificación principal el sábado, y finalmente la carrera el domingo a las 4 de la mañana (hora de Argentina).

La cita en China representará una nueva oportunidad para Colapinto de seguir sumando experiencia en la categoría y buscar sus primeros puntos de la temporada con la escudería francesa.