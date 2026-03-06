En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Bombonera
FÚTBOL

La ampliación de La Bombonera avanza: el paso clave que dio Boca para destrabar el proyecto

Boca dio un paso clave para avanzar en la ampliación de su estadio. Conocé los detalles de este nuevo paso que ilusiona a los hinchas.

La ampliación de La Bombonera avanza: el paso clave que dio Boca para destrabar el proyecto

Mientras los hinchas esperan el anuncio oficial sobre la ampliación de La Bombonera, la dirigencia de Boca continúa dando pasos concretos para avanzar con el proyecto. En los últimos días, el club envió una serie de documentos a la empresa ferroviaria Ferrosur, una gestión considerada clave para continuar con las obras vinculadas al estadio.

Leé también La tragedia de la que fue testigo Eduardo Coudet cuando era hincha de Boca
la tragedia de la que fue testigo eduardo coudet cuando era hincha de boca
image

La presentación tiene como objetivo solicitar la autorización para instalar columnas al costado de las vías del tren, un paso previo necesario para la colocación de 18 ascensores que permitirán mejorar el acceso de los hinchas al estadio.

Los trenes de Ferrosur circulan a pocos metros de La Bombonera, por lo que cualquier intervención estructural en ese sector requiere la aprobación de la compañía ferroviaria. Por ese motivo, la documentación enviada por Boca busca avanzar en los aspectos técnicos que permitan continuar con el desarrollo del proyecto.

Aunque desde el club todavía no se realizó un anuncio oficial sobre la ampliación del estadio, estas gestiones forman parte de una serie de movimientos que la dirigencia viene realizando en los últimos meses.

Qué otras obras se están realizando actualmente en el estadio

Mientras se definen los pasos del proyecto de ampliación, Boca también avanza con otras remodelaciones dentro del estadio.

Una de las intervenciones se está realizando en la Platea L baja, donde se llevan adelante modificaciones con la intención de que, en el futuro, los futbolistas salgan a la cancha por ese sector.

Además, hace aproximadamente un mes el club anunció una serie de cambios en la infraestructura interna del estadio. Entre ellos se encuentran la ampliación del pasillo interno, el aumento en la cantidad de baños y la creación de un patio de comidas con 11 puestos gastronómicos.

La idea es generar un espacio de esparcimiento para los socios que pueda utilizarse tanto durante los partidos como en otros momentos.

En paralelo, también continúan los trabajos en la entrada ubicada en Brandsen 805 y en el hall central del estadio. Justo enfrente de ese sector se está construyendo un nuevo gimnasio de primer nivel que estará destinado exclusivamente a los socios del club.

Cuándo podría anunciarse oficialmente la ampliación

A pesar de estos avances, el anuncio oficial sobre la ampliación de La Bombonera todavía no llegó. Se trata de una de las promesas de campaña más importantes de la gestión encabezada por Juan Román Riquelme y es uno de los proyectos más esperados por los socios.

En distintas entrevistas, el presidente del club reconoció que el proyecto presenta dificultades y explicó que la dirigencia está analizando distintas alternativas para poder hacerlo viable.

Por ahora, mientras se definen los próximos pasos, Boca continúa avanzando con obras y gestiones que apuntan a la modernización del estadio y a la posibilidad de ampliar su capacidad en el futuro.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Bombonera
Notas relacionadas
Boca le ganó 3 a 0 a Lanús en el duelo pendiente de la séptima fecha del torneo
⁠El crudo análisis de Claudio Úbeda sobre la goleada de Boca ante Lanús: "Hicimos..."
El guiño "bostero" de Franco Colapinto que enloqueció a los fanáticos en la previa del GP de Australia

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar