La ampliación de La Bombonera avanza: el paso clave que dio Boca para destrabar el proyecto

Qué otras obras se están realizando actualmente en el estadio

Mientras se definen los pasos del proyecto de ampliación, Boca también avanza con otras remodelaciones dentro del estadio.

Una de las intervenciones se está realizando en la Platea L baja, donde se llevan adelante modificaciones con la intención de que, en el futuro, los futbolistas salgan a la cancha por ese sector.

Además, hace aproximadamente un mes el club anunció una serie de cambios en la infraestructura interna del estadio. Entre ellos se encuentran la ampliación del pasillo interno, el aumento en la cantidad de baños y la creación de un patio de comidas con 11 puestos gastronómicos.

La idea es generar un espacio de esparcimiento para los socios que pueda utilizarse tanto durante los partidos como en otros momentos.

En paralelo, también continúan los trabajos en la entrada ubicada en Brandsen 805 y en el hall central del estadio. Justo enfrente de ese sector se está construyendo un nuevo gimnasio de primer nivel que estará destinado exclusivamente a los socios del club.

Cuándo podría anunciarse oficialmente la ampliación

A pesar de estos avances, el anuncio oficial sobre la ampliación de La Bombonera todavía no llegó. Se trata de una de las promesas de campaña más importantes de la gestión encabezada por Juan Román Riquelme y es uno de los proyectos más esperados por los socios.

En distintas entrevistas, el presidente del club reconoció que el proyecto presenta dificultades y explicó que la dirigencia está analizando distintas alternativas para poder hacerlo viable.

Por ahora, mientras se definen los próximos pasos, Boca continúa avanzando con obras y gestiones que apuntan a la modernización del estadio y a la posibilidad de ampliar su capacidad en el futuro.