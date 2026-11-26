AUH general por hijo: $163.075 brutos, divididos en $130.460 netos en mano (80%) y $32.615 retenidos (20%).

AUH por hijo con discapacidad: $530.982 brutos, divididos en $424.785,60 netos en mano (80%) y $106.196,40 retenidos (20%).

Asignación por Embarazo (AUE): $163.075 brutos, con liquidación de $130.460 netos (80%) y $32.615 retenidos (20%).

Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Prenatal: hasta $81.549 netos para el primer tramo de ingresos familiares.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: hasta $265.504 netos en el primer tramo.

Asignaciones de Pago Único: $95.054 por Nacimiento, $142.323 por Matrimonio y $568.287 por Adopción.

¿Por qué los titulares de la AUH no perciben el aguinaldo de diciembre?

El pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) alcanza exclusivamente a los trabajadores registrados en relación de dependencia y a los jubilados y pensionados pertenecientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Por normativa vigente, las prestaciones sociales y asignaciones familiares quedan excluidas de este beneficio semestral.

Como mecanismo compensatorio, los titulares de la AUH tienen derecho a cobrar en un único desembolso anual el 20% acumulado retenido durante los doce meses previos, siempre que presenten la Libreta AUH para certificar el calendario de vacunación obligatorio, los controles de salud y la asistencia escolar.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre 2026?

El cronograma oficial de acreditación iniciará el miércoles 9 de diciembre -tras el fin de semana largo- y concluirá el miércoles 23 de diciembre, en la víspera de Nochebuena. Las fechas específicas para los titulares de la AUH y el sistema SUAF aún aguardan confirmación oficial por parte de ANSES.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre de 2026.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo