Además de la FIFA, el grupo aseguró haber atacado a la compañía de telecomunicaciones Frontier Communications, al sistema sanitario estadounidense UCHealth y al fabricante de armas Smith & Wesson.

El chip en la pelota del último mundial. Ahora, con la moderna tecnología, hackeraron las redes de la FIFA. (Foto: A24.com)

El episodio vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de las grandes organizaciones frente a los ataques informáticos. En este caso, el punto débil no habría sido una falla tecnológica, sino la posibilidad de engañar a sus propios empleados para conseguir acceso a información reservada.

Además, para "ingresar" a la FIFA, aparentemente lo hicieron combinando la metodología clásica con la más moderna de la tecnología. Un grupo de ellos habría falsificado credenciales para ingresar a la sede la da FIFA en Suiza. Una vez dentro del edificio, lograron conectar sus computadoras y meterse en algunas bases de datos de la multinacional del fútbol.

La investigación continúa y todavía no se conoce el alcance definitivo de la filtración ni la identidad de los responsables. Tal vez, para el mundial 2030, puedan contratarlos - de manera oficial - para el sorteo de los grupos. Puede llegar a ser más transparente que nunca.