Sin embargo, durante la primera mitad también hubo una jugada que quedó sin revisión. A falta de 10 minutos para el descanso, Lozano fue con la pierna en alto contra Matías Fernández y le aplicó un fuerte planchazo en la zona del tobillo. El volante quedó tendido en el césped y la infracción no fue sancionada con tarjeta roja.

En esta ocasión, el VAR no llamó a Medina para que revisara la acción, pese a la violencia del impacto y a la marca que los botines dejaron sobre la pierna de Fernández, por encima del tobillo. Al final del primer tiempo, los jugadores de la Lepra mendocina fueron a buscar al árbitro para reclamar que Lozano no fue expulsado.

Así le quedó la pierna al futbolista Matías Fernández por el planchazo de Lozano. (Foto: captura).

La jugada tomó otra dimensión en el segundo tiempo, cuando Lozano volvió a ser protagonista, esta vez en una acción ofensiva. El futbolista de Boca fue quien dio el pase gol para el segundo tanto de Boca, por lo que tuvo incidencia en el marcador pese a la polémica infracción que había protagonizado en la primera mitad.