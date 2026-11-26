Las jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo comenzarán a acreditarse a partir del 17 de diciembre, extendiéndose hasta el 23 del mismo mes. Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán sus pagos concentrados entre el 9 y el 11 de diciembre, según la terminación de DNI.

Nuevos montos y refuerzo para jubilados

El haber mínimo individual, sin contar el aguinaldo ni el bono, se ubicará en $453.796,70 brutos. La jubilación máxima prevista es de $3.053.622,04. El medio aguinaldo representará el 50% del haber mensual de diciembre (sin incluir el bono), sumando $226.898,35 para la mínima y $1.526.811,02 para la máxima. El refuerzo de $70.000 se abonará completo a quienes perciban ingresos iguales o inferiores a la jubilación mínima. Quienes superen ese monto recibirán un complemento proporcional hasta alcanzar los $523.796,70 de haber base, sin contar el aguinaldo, como el caso de un jubilado con $500.000 de haber base, que recibirá un bono de $23.796,70.