Boca va por Luka Romero: el plan del Xeneize para sacarlo de Milan

En Boca, la intención es asegurar que, en caso de cesión, no exista una opción de repesca a los seis meses, como se había rumoreado. La idea es lograr un préstamo de al menos 18 meses, hasta mediados de 2025, con el objetivo de evitar que el jugador permanezca solo unos meses en el club para luego emigrar rápidamente en busca de una mayor revalorización de su ficha. Además, se buscará incluir una opción de compra en el acuerdo.

Si las instituciones llegan a un acuerdo, el siguiente paso en Boca sería contactar al representante de Romero para negociar su contrato. Según su entorno, el futbolista ve con buenos ojos la posibilidad de tener su primera experiencia en Argentina, especialmente en el Xeneize.

A pesar de que las primeras versiones sobre la llegada de Romero a Boca surgieron el martes, el Consejo de Fútbol inicialmente desmintió las conversaciones. Sin embargo, el abuelo del jugador, Pepe Romero, confirmó en una entrevista con Radio La Red que ya existían contactos entre Boca y Milan, y que Luka había dado su aprobación al club argentino, siempre y cuando se acordaran las condiciones.

Romero no es considerado una prioridad en el AC Milan y busca una salida para obtener más minutos de juego. Aunque tenía una propuesta del Como 1907 de la Serie B italiana, el jugador no está convencido y busca un desafío deportivo más significativo. Ante los rumores en Boca, el club decidió explorar la posibilidad y determinará su llegada según el interés del jugador por vestir la camiseta azul y oro, así como las condiciones que proponga el Milan, teniendo en cuenta que el club no puede competir con ofertas de equipos europeos.