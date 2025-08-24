En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Fútbol

Boca venció 2-0 a Banfield en La Bombonera y recupera protagonismo en el torneo

Con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani en el segundo tiempo, el equipo de Miguel Ángel Russo logró un triunfo clave.

Boca venció 2-0 a Banfield en La Bombonera y recupera protagonismo en el torneo

Boca venció 2-0 a Banfield en La Bombonera y recupera protagonismo en el torneo

Boca Juniors consiguió este domingo una victoria clave en La Bombonera al derrotar 2-0 a Banfield en un partido correspondiente al Torneo Clausura. Los goles fueron obra de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, dos delanteros que volvieron a gritar después de un tiempo de sequía y que se reencontraron con el arco justo en un momento determinante de la temporada.

Leé también El sutil gesto de Lucía Celasco con el que Pepe Ochoa confirmó su romance con un jugador de Boca
El sutil gesto de Lucía Celasco con el que Pepe Ochoa confirmó su romance con un jugador de Boca

El encuentro tuvo como gran figura a Leandro Paredes, que no solo fue el motor del mediocampo, sino que además participó de manera directa en las dos conquistas. El regreso del volante a un nivel superlativo le dio a Boca el orden y la jerarquía que necesitaba para imponerse en un choque que, en la previa, se presentaba complejo.

Una Bombonera colmada y un Boca con hambre de triunfo

Desde temprano, el estadio estuvo repleto de hinchas que alentaron bajo un clima de fiesta. La Bombonera volvió a ser un factor determinante: el público acompañó cada avance, cada quite y cada pelota dividida, generando la atmósfera propicia para que el equipo se potenciara.

Boca venía de vencer a Independiente Rivadavia en Mendoza y necesitaba consolidar esa recuperación con un nuevo triunfo para no perder terreno en la tabla. Russo, consciente de esa necesidad, apostó a un once ofensivo y con dinámica, con Cavani y Merentiel como dupla de ataque, respaldados por un Paredes que manejó los hilos del mediocampo con claridad.

El partido: Boca golpeó en los momentos justos

Boca Leandro Paredes

El primer tiempo fue intenso, con un Banfield que no se resignó a esperar y trató de disputarle la posesión al Xeneize. Sin embargo, las ocasiones más claras fueron para el local. A los 27 minutos, Paredes filtró un pase entre líneas para Cavani, quien definió ante la salida del arquero Cambeses, pero el remate se fue apenas desviado.

La apertura del marcador llegó a los 39 minutos: otra vez Paredes fue clave, recuperó en mitad de cancha y lanzó un pase profundo para Merentiel. El delantero uruguayo controló y, con un zurdazo potente, dejó sin chances al arquero. El grito fue doblemente celebrado por la gente: además de poner en ventaja al equipo, significó el reencuentro del “9” con el gol después de varios partidos.

En el complemento, Banfield intentó adelantar sus líneas para buscar la igualdad, pero Boca encontró espacios para lastimar de contra. La fórmula se repitió: a los 56 minutos, Paredes habilitó con precisión a Cavani, que esta vez no perdonó. El uruguayo definió con categoría y decretó el 2-0 que liquidó el pleito.

Paredes, la figura y conductor del Xeneize

El volante surgido de la cantera de Boca fue el gran protagonista de la tarde. Con inteligencia táctica, recuperó balones, distribuyó con claridad y asistió en ambos goles. Su rendimiento lo transformó en la figura indiscutida del encuentro y le dio al equipo una solidez que venía necesitando en el mediocampo.

La hinchada lo reconoció con aplausos cada vez que tocaba la pelota y Russo lo destacó en conferencia de prensa: “Leandro es un jugador de jerarquía, nos ordena y potencia al equipo. Hoy fue determinante”, dijo el entrenador.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Qué significa el emoji de la cara sin boca en WhatsApp y en qué momentos deberías usarlo
Cuántos años de prisión le piden a Andrea del Boca por presunto fraude millonario con Mamá Corazón
Triunfo agónico de Racing ante Peñarol: ahora disputará los cuartos de final con Vélez

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar