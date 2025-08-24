Boca venció 2-0 a Banfield en La Bombonera y recupera protagonismo en el torneo

El partido: Boca golpeó en los momentos justos

Boca Leandro Paredes

El primer tiempo fue intenso, con un Banfield que no se resignó a esperar y trató de disputarle la posesión al Xeneize. Sin embargo, las ocasiones más claras fueron para el local. A los 27 minutos, Paredes filtró un pase entre líneas para Cavani, quien definió ante la salida del arquero Cambeses, pero el remate se fue apenas desviado.

La apertura del marcador llegó a los 39 minutos: otra vez Paredes fue clave, recuperó en mitad de cancha y lanzó un pase profundo para Merentiel. El delantero uruguayo controló y, con un zurdazo potente, dejó sin chances al arquero. El grito fue doblemente celebrado por la gente: además de poner en ventaja al equipo, significó el reencuentro del “9” con el gol después de varios partidos.

En el complemento, Banfield intentó adelantar sus líneas para buscar la igualdad, pero Boca encontró espacios para lastimar de contra. La fórmula se repitió: a los 56 minutos, Paredes habilitó con precisión a Cavani, que esta vez no perdonó. El uruguayo definió con categoría y decretó el 2-0 que liquidó el pleito.

Paredes, la figura y conductor del Xeneize

El volante surgido de la cantera de Boca fue el gran protagonista de la tarde. Con inteligencia táctica, recuperó balones, distribuyó con claridad y asistió en ambos goles. Su rendimiento lo transformó en la figura indiscutida del encuentro y le dio al equipo una solidez que venía necesitando en el mediocampo.

La hinchada lo reconoció con aplausos cada vez que tocaba la pelota y Russo lo destacó en conferencia de prensa: “Leandro es un jugador de jerarquía, nos ordena y potencia al equipo. Hoy fue determinante”, dijo el entrenador.