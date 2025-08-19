En vivo Radio La Red
Policiales
Tragedia
perro
TRISTEZA

El desesperado acto de amor que terminó en tragedia: la historia que conmovió a una ciudad

Una vecina perdió la vida en un caso que sorprendió y entristeció a todos. La Justicia investiga los detalles del caso.

 La mujer corrió detrás de su perro e intentó cruzar el paso a nivel para rescatarlo. (Foto: archivo)

La ciudad santafesina de San Lorenzo vive horas de profundo dolor tras la trágica muerte de Delia Cáceres, una mujer de 59 años que perdió la vida al ser embestida por un tren mientras intentaba rescatar a su perro. El episodio ocurrió en la noche del pasado jueves en pleno centro de la ciudad y generó conmoción entre los vecinos.

El accidente se produjo cerca de las 22 horas en el cruce de la calle Urquiza y las vías del ferrocarril, a pocos metros del domicilio de la víctima. Cáceres había salido a pasear a sus mascotas cuando, en un descuido, uno de los animales escapó y se dirigió hacia las vías justo en el momento en que se aproximaba una formación.

El desesperado intento por rescatar a su mascota

De acuerdo con el relato de testigos, la mujer corrió detrás de su perro e intentó cruzar el paso a nivel para rescatarlo. En ese instante, fue alcanzada por la formación ferroviaria y sufrió heridas gravísimas que determinaron su posterior deceso.

Los vecinos describieron una escena de desesperación: la mascota quedó atrapada del otro lado de las vías, y Cáceres, sin medir el riesgo, intentó salvarla. Pese a los gritos de advertencia de quienes estaban en el lugar, la mujer no logró evitar el impacto.

“Fue un momento desgarrador. Ella solo quería salvar a su perrito, pero no alcanzó a ver que el tren ya estaba encima”, relató un comerciante de la zona que presenció el accidente.

Traslado urgente al hospital

Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria

Inmediatamente después del impacto, personal policial y de emergencias acudió al lugar. Cáceres fue trasladada de urgencia al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, ubicado a unos pocos kilómetros de San Lorenzo.

Los médicos confirmaron que presentaba lesiones múltiples y un trauma severo producto del choque con la formación. Pese a los esfuerzos realizados durante la madrugada, falleció en horas de la mañana del viernes.

El perro que motivó la desesperada acción resultó ileso, aunque permaneció varios minutos en estado de agitación, hasta que fue rescatado por otros vecinos.

Pericias y cierre del paso a nivel

El cruce de calle Urquiza permaneció cerrado durante varias horas mientras personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la fiscalía regional realizaban las pericias correspondientes.

Los agentes tomaron testimonio a los presentes y verificaron el funcionamiento de las señales lumínicas y sonoras de advertencia que indican la llegada de los trenes. Por el momento, no se confirmaron fallas en el sistema, aunque la investigación sigue abierta para establecer con precisión cómo ocurrió la tragedia.

Una vecina muy querida

Delia Cáceres era conocida en el barrio por su amabilidad y por su cariño hacia los animales. Sus vecinos la describieron como “una mujer solidaria y siempre atenta con sus mascotas”.

“Todos la conocíamos porque solía pasear con sus perros. Era una persona tranquila, querida por los vecinos. Nadie puede creer lo que pasó”, expresó una residente de la zona.

La noticia de su muerte provocó consternación no solo en San Lorenzo, sino también en localidades cercanas. En redes sociales, numerosos usuarios expresaron su tristeza y compartieron mensajes de condolencia para la familia.

La vulnerabilidad en los pasos a nivel

El accidente volvió a poner sobre la mesa el debate en torno a la seguridad de los pasos a nivel en zonas urbanas. San Lorenzo, ubicada a 23 kilómetros al norte de Rosario, cuenta con varios cruces ferroviarios que atraviesan zonas céntricas y residenciales.

Vecinos de la ciudad reclaman desde hace tiempo una mayor señalización y la instalación de barreras automáticas que impidan el paso cuando se aproxima una formación. Si bien en el cruce de calle Urquiza existen luces y alarmas, no hay barreras físicas que bloqueen el tránsito.

“Muchas veces pasa que las señales no se ven claramente o que la gente subestima el riesgo. Una barrera podría haber evitado que ella intentara cruzar”, sostuvo un vecino durante la mañana posterior al accidente.

Un caso que genera debate

La tragedia no solo generó dolor, sino también un intenso debate en torno a la relación afectiva entre las personas y sus mascotas. Para muchos, el instinto de Cáceres refleja el vínculo de amor y protección que millones de familias sienten hacia sus animales de compañía.

Especialistas en comportamiento animal sostienen que estas situaciones, aunque extremas, son más frecuentes de lo que parece. “Las mascotas son parte de la familia, y frente al peligro, muchas personas reaccionan de manera instintiva sin medir los riesgos para su propia vida”, explicó una veterinaria consultada por la prensa local.

En paralelo, voces críticas señalaron la necesidad de campañas de concientización sobre seguridad ferroviaria, ya que la ciudad registra cada año varios accidentes vinculados a cruces indebidos de vías.

Las autoridades investigan

La fiscalía de San Lorenzo abrió una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho. Aunque se presume que la mujer no advirtió la cercanía de la formación, se analizarán imágenes de cámaras de seguridad de la zona y se tomarán nuevos testimonios.

El maquinista del tren también prestó declaración. Según trascendió, activó las señales acústicas al acercarse al cruce y no pudo evitar el impacto. “No hay manera de frenar una formación de ese tamaño en tan pocos metros”, explicaron desde el sindicato ferroviario.

