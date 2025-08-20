El sutil gesto de Lucía Celasco con el que Pepe Ochoa confirmó su romance con un jugador de Boca

TW Pepe Ochoa - Like de Lucía Celasco a Figal

Se filtró la razón detrás del enojo de Susana Giménez con su nieta Lucía Celasco

En Intrusos (América TV) se dio a conocer que Susana Giménez atraviesa momentos de preocupación y se encuentra recluida en “La Mary”, su residencia en Punta del Este. La diva estaría afectada tanto por temas laborales como por situaciones familiares que la tienen inquieta.

En relación a su futuro en la pantalla de Telefe durante 2025, el periodista uruguayo Gustavo Descalzi reveló que los formatos de entretenimiento que el canal le propuso no terminaron de convencerla. Sin embargo, aún está en evaluación la posibilidad de realizar una serie de especiales con entrevistas internacionales de alto perfil.

Por otro lado, en cuanto a su entorno íntimo, Descalzi informó que el postoperatorio de su hija Mercedes no está siendo sencillo. “El dolor era insoportable entre la prótesis y la base del hueso”, explicó, y agregó que la recuperación será “un proceso largo” que se extenderá durante todo el mes de marzo.

Además, el periodista contó que Susana está muy molesta con su nieta Lucía Celasco, quien permanece en Miami a pesar del delicado estado de salud de su madre. Esta actitud habría generado un fuerte enojo en la conductora.

Uno de los motivos que más le dolió a Susana fue que Lucía no asistiera a su cumpleaños, alegando que su vuelo se había retrasado. “Le puso la excusa que se retrasó el vuelo”, confió Descalzi, y detalló que Susana tenía reservados dos platos en la mesa, ya que su nieta iba a asistir acompañada por su pareja.

Otro gesto que habría generado malestar fue la aparente indiferencia de Lucía frente al accidente de su madre. “La despreocupación que ha tenido Lucía por el accidente de la madre” fue lo que más impactó a Susana, según el periodista. “No deja de ser una intervención, no deja de ser algo para preocuparse”, remarcó Descalzi, explicando así el estrés y el enojo que mantienen a la diva alejada del foco público.