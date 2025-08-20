El sutil gesto de Lucía Celasco con el que Pepe Ochoa confirmó su romance con un jugador de Boca

Este martes, Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV) el romance menos pensado entre la nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, de extremo perfil bajo, con el jugador de Boca Juniors Nicolás Figal.
El angelito compartió en sus redes uno de los movimientos virtuales de Lucía Celasco con el que de alguna manera confirmó su romance con Nico Figal. Mirá.
De manera enigmática, Ochoa en reemplazo de Ángel de Brito quien se tomó vacaciones, fue enumerando una serie de pistas que generaron suma expectativa: "Ella, famosa. Él, famoso"; "Ella, primer hervor. Él, llegando al segundo"; "No es mediática, pero no la conocemos por su talento"; "Él es muy famoso por su talento, ella, por su familia"; "Él, tope de gama, jugador de fútbol"; "Ella, modelo".
Y si bien detalló que el vínculo entre la hija de Mercedes Sarrabayrouse y el futbolista data de unos dos o tres meses, explicó que ni bien tuvieron el dato comenzó a investigar para confirmar el romance hasta que una de sus fuentes los vio juntos en un bar.
De esta manera, anunció: “Él, jugador de Boca, es Nicolás Figal. Él está en un vínculo romántico con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez”. Así las cosas, la realidad es que el periodista y productor de LAM mostró desde sus redes sociales otras de las pruebas del noviazgo de Lucía y Figal al compartir en su cuenta de X una captura de una publicación de Instagram de Figal en el que Celasco no sólo likeó su publicación, sino que lo piropeó con un "lindooo".
En Intrusos (América TV) se dio a conocer que Susana Giménez atraviesa momentos de preocupación y se encuentra recluida en “La Mary”, su residencia en Punta del Este. La diva estaría afectada tanto por temas laborales como por situaciones familiares que la tienen inquieta.
En relación a su futuro en la pantalla de Telefe durante 2025, el periodista uruguayo Gustavo Descalzi reveló que los formatos de entretenimiento que el canal le propuso no terminaron de convencerla. Sin embargo, aún está en evaluación la posibilidad de realizar una serie de especiales con entrevistas internacionales de alto perfil.
Por otro lado, en cuanto a su entorno íntimo, Descalzi informó que el postoperatorio de su hija Mercedes no está siendo sencillo. “El dolor era insoportable entre la prótesis y la base del hueso”, explicó, y agregó que la recuperación será “un proceso largo” que se extenderá durante todo el mes de marzo.
Además, el periodista contó que Susana está muy molesta con su nieta Lucía Celasco, quien permanece en Miami a pesar del delicado estado de salud de su madre. Esta actitud habría generado un fuerte enojo en la conductora.
Uno de los motivos que más le dolió a Susana fue que Lucía no asistiera a su cumpleaños, alegando que su vuelo se había retrasado. “Le puso la excusa que se retrasó el vuelo”, confió Descalzi, y detalló que Susana tenía reservados dos platos en la mesa, ya que su nieta iba a asistir acompañada por su pareja.
Otro gesto que habría generado malestar fue la aparente indiferencia de Lucía frente al accidente de su madre. “La despreocupación que ha tenido Lucía por el accidente de la madre” fue lo que más impactó a Susana, según el periodista. “No deja de ser una intervención, no deja de ser algo para preocuparse”, remarcó Descalzi, explicando así el estrés y el enojo que mantienen a la diva alejada del foco público.