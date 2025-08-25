A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
MOMENTO DRAMÁTICO

Se quebró en vivo: una participante frenó su performance en La Voz Argentina y Lali Espósito salió al rescate

Durante los Playoffs de La Voz Argentina 2025, la participante Iara Lombardi vivió un momento de tensión al detener su interpretación en pleno escenario.

25 ago 2025, 00:25
lali la voz
lali la voz

Este domingo el equipo de Lali Espósito fue el encargado de abrir los Playoffs en La Voz Argentina 2025 (Telefe), y uno de los momentos más comentados de la noche lo protagonizó Iara Lombardi, quien atravesó una situación de angustia en plena presentación al detener su performance de forma inesperada.

La participante estaba interpretando el estribillo de “Vuélveme a querer”, de Cristian Castro, cuando interrumpió su canto, aparentemente por una desafinación. En ese instante, Lali, desde su silla, comenzó a alentarla: "¡Vamos, Iara! ¡Vamos, reina!".

Leé también

El pícaro momento de Cazzu en La Voz Argentina: la pregunta que sonrojó a un participante

el picaro momento de cazzu en la voz argentina: la pregunta que sonrojo a un participante

Una vez finalizada la canción, la artista pop se acercó rápidamente para abrazarla y le dijo con afecto: "¡Arriba, che, qué hermosa!". Iara, afectada, explicó: "Hasta acá de los nervios". Luego, agregó: "No sé qué me pasó, fue como en el medio, y...", dejando entrever que la emoción le jugó una mala pasada.

Acto seguido, Soledad Pastorutti tomó la palabra con una mirada comprensiva sobre lo ocurrido: "Sentí que no estabas conforme con lo que estabas haciendo y te estabas castigando, pero en vivo y en directo. Te quiero decir que sos muy exigente, demasiado, no te castigues porque venía sonando bárbaro. Además, hiciste cosas tan difíciles en la canción, que no sé por qué. Si no hubieses bajado nunca el micrófono te juro que ninguno de nosotros reparábamos en nada".

Embed

La tajante crítica de Lali Espósito en La Voz Argentina tras un Knockout

Lali Espósito dio el último lunes una devolución contundente tras el enfrentamiento entre tres participantes de su equipo en una nueva ronda de Knockouts en La Voz Argentina 2025 (Telefe).

Iara Lombardi, Aimel Salí y Santiago Maluendez interpretaron “Because of You”, “Who Knew” y “Canción para mi muerte”, respectivamente. Luego de sus presentaciones, recibieron la evaluación de la reconocida artista pop.

"Yo sentí que a los tres les faltó algo que no se negocia a esta altura del programa. Les tengo que decir con toda sinceridad que yo esperaba muchísimo más de este Knockout", se sinceró Lali, dejando en claro su nivel de exigencia en esta etapa del certamen.

La coach también se detuvo especialmente en la actuación de Iara, a quien le expresó su preocupación: "Son los tres muy increíbles, por eso están acá. Pero no te voy a negar, Iara, que en un momento dije ‘¿qué le pasa? ¿qué pasó con Iara que es tan determinante cuando canta?’ Lo que más me preocupó es que te vi con cero corazón, no te pasó nada".

Además, Lali remarcó que notó una energía apagada en general durante las interpretaciones, lo que la llevó a intervenir desde lo emocional. "No pude más, porque sentí que necesitaban que alguien les diga ‘vamos loco, ¿qué pasa acá?’... Siento que el que más estuvo donde tenía que estar fue Santi, en los zapatos que le tocaban esta noche", comentó, reconociendo el desempeño de Maluendez.

Antes de tomar su decisión final, la cantante fue clara sobre lo que espera de sus talentos en esta instancia del concurso: "Acá se viene a dejar todo chicas, está picante, los equipos están increíbles. A quien continúe le voy a pedir el doble de laburo, vocal, trabajo en la canción, cantarla, sacarse un poco esta cosa de rigidez que ya no se permite más". Finalmente, Lali anunció que Iara continuaba en la competencia.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
La Voz Argentina Lali Espósito

Lo más visto