Se quebró en vivo: una participante frenó su performance en La Voz Argentina y Lali Espósito salió al rescate

La tajante crítica de Lali Espósito en La Voz Argentina tras un Knockout

Lali Espósito dio el último lunes una devolución contundente tras el enfrentamiento entre tres participantes de su equipo en una nueva ronda de Knockouts en La Voz Argentina 2025 (Telefe).

Iara Lombardi, Aimel Salí y Santiago Maluendez interpretaron “Because of You”, “Who Knew” y “Canción para mi muerte”, respectivamente. Luego de sus presentaciones, recibieron la evaluación de la reconocida artista pop.

"Yo sentí que a los tres les faltó algo que no se negocia a esta altura del programa. Les tengo que decir con toda sinceridad que yo esperaba muchísimo más de este Knockout", se sinceró Lali, dejando en claro su nivel de exigencia en esta etapa del certamen.

La coach también se detuvo especialmente en la actuación de Iara, a quien le expresó su preocupación: "Son los tres muy increíbles, por eso están acá. Pero no te voy a negar, Iara, que en un momento dije ‘¿qué le pasa? ¿qué pasó con Iara que es tan determinante cuando canta?’ Lo que más me preocupó es que te vi con cero corazón, no te pasó nada".

Además, Lali remarcó que notó una energía apagada en general durante las interpretaciones, lo que la llevó a intervenir desde lo emocional. "No pude más, porque sentí que necesitaban que alguien les diga ‘vamos loco, ¿qué pasa acá?’... Siento que el que más estuvo donde tenía que estar fue Santi, en los zapatos que le tocaban esta noche", comentó, reconociendo el desempeño de Maluendez.

Antes de tomar su decisión final, la cantante fue clara sobre lo que espera de sus talentos en esta instancia del concurso: "Acá se viene a dejar todo chicas, está picante, los equipos están increíbles. A quien continúe le voy a pedir el doble de laburo, vocal, trabajo en la canción, cantarla, sacarse un poco esta cosa de rigidez que ya no se permite más". Finalmente, Lali anunció que Iara continuaba en la competencia.