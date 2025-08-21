A24.com

Cuántos años de prisión le piden a Andrea del Boca por presunto fraude millonario con Mamá Corazón

Andrea del Boca está acusada de haber utilizado los fondos otorgados por el Estado para la producción de Mamá Corazón, pero la ficción nunca llegó a estrenarse y eso abrió la investigación.

21 ago 2025, 19:55
La Justicia tiene en la mira a Andrea del Boca desde 2018, y ahora una fiscal federal pidió la pena de prisión de tres años, en la causa que involucra también a Julio De Vido por defraudación al Estado por el financiamiento de Mamá Corazón.

El planteo se dio en juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7), cuando Fabiana León la consideró partícipe necesaria de la estafa a la administración pública. Según la denuncia, habría recibido 36 millones de pesos del gobierno kirchnerismo en concepto de financiamiento de la ficción que nunca vio la luz en Argentina. La actriz debió declarar en marzo de 2025, pero no se presentó.

También solicitó cuatro años y medio para Julio De Vido, y otros cuatro años para el exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, ya que fue quien giró los fondos.

Por otro lado, la fiscal les exigió a los jueces la prohibición de salida del país de la actriz, De Vido y el resto de los imputados. Además, la restitución de manera solidaria del monto de la defraudación a las arcas públicas. Sin la actualización correspondiente, es de 3.1 millones de dólares.

Andrea del Boca

El firme comunicado de Andrea del Boca tras conocer la fecha del juicio por defraudación al Estado

En septiembre de 2024, a través de su cuenta de Instagram, la actriz Andrea del Boca había difundido un contundente comunicado tras confirmarse la fecha del juicio por defraudación al Estado, del que finalmente no fue parte. El mismo, se llevó adelante en marzo de 2025.

“Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de 8 años, finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en el 2025. Sí, el famoso juicio del que tanto se habló”, señaló.

Andrea destacó que había estado esperando con ansias esta noticia. “Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escapé ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa trasparencia. Será justicia”, remarcó.

La actriz, además está acusada con varios exfuncionarios del kirchnerismo. Según la investigación que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7), el dinero destinado a la realización de la ficción no habría sido utilizado de manera correcta y su destino final sigue siendo investigado, lo que constituye la base del caso de defraudación al Estado que ahora será evaluado en el tribunal.

     

 

