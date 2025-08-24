Marixa Balli reveló que está en pareja, aunque aclaró que no está enamorada: "No tengo ganas de..."

Más adelante, Mirtha quiso saber sobre su postura frente al matrimonio: "¿Nunca te casaste? ¿No te gusta el casamiento?". Marixa respondió con una reflexión profunda sobre sus experiencias pasadas: "Yo estuve muy enamorada y tuve muchas desilusiones importantes. Propuestas de casamiento tuve dos, a las cuales en una dije que sí y a los dos días me arrepentí y dije que no. Pero no es algo que me atrape. Siento como que me cortan las alas. No sé. Tengo demasiada vida sola, me gusta".

Marixa Balli, entre lágrimas, anunció su salida de LAM y explicó los motivos

Ángel de Brito sorprendió en LAM (América TV) al anunciar que el programa emitido el 15 de agosto fue el último con Marixa Balli como panelista. Al explicar los motivos detrás de su salida, el conductor no pudo evitar emocionarse.

"Quería contarles que hoy es el último programa de Marixa Balli", expresó conmovido, dejando en shock a las angelitas, quienes no estaban al tanto de la noticia. Según se comentó en el estudio, la panelista había dialogado previamente solo con De Brito sobre su decisión.

Desde ese momento, Marixa advirtió que le costaría hablar sin quebrarse. "Voy a llorar", anticipó antes de comenzar su despedida y compartir las razones que la llevaron a tomar esta determinación. "No puedo hablar. Tomé la decisión porque hay muchos cambios en mi cabeza, pero estoy muy feliz y agradecida", explicó con la voz entrecortada.

"Los amo, pero mi decisión es dar un paso al costado. Me emociono porque amo este programa y a todos, pero necesito hacer un cambio en mi cabeza. Empiezo con un nuevo local de Xurama, puse toda mi energía ahí y estoy muy agotada", agregó, dejando en claro que su salida está vinculada a nuevos desafíos personales y profesionales que requieren toda su atención.

Durante la despedida, se vivió un momento muy emotivo cuando Balli se fundió en un abrazo con Yanina Latorre, a quien conoce desde los 15 años, como ella misma contó días atrás en Sálvese Quien Pueda. El gesto fue acompañado por una ovación del público presente en el estudio, reflejando el cariño que cosechó durante su paso por el ciclo.

Antes de retirarse, Marixa quiso dejar un mensaje de tranquilidad para sus seguidores y compañeros: "Quiero que sepan que estoy genial y me voy feliz". Su salida marca el cierre de una etapa en LAM, donde supo ganarse el respeto y el afecto tanto del equipo como de la audiencia.