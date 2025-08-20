En vivo Radio La Red
Triunfo agónico de Racing ante Peñarol: ahora disputará los cuartos de final con Vélez

Con un gol de Franco Pardo en el cuarto minuto de adición, la Academia revirtió la serie y se impuso 3-1 ante Peñarol en Avellaneda (3-2 en el global). Adrián “Maravilla” Martínez había marcado un doblete, mientras que Nahuel Herrera había igualado momentáneamente para los uruguayos.

Racing encontró el agónico triunfo ante Peñarol sobre el final del partido, a los 94 minutos. Cuando los penales se presentaban como el desenlace de la serie, el gol de Franco Pardo le devolvió el alma al equipo de Gustavo Costas, que se impuso por 3 a 1 en Avellaneda (3 a 2 en el resultado global) y ahora disputará los cuartos de final con Vélez, que superó a Fortaleza de Brasil.

La Academia arrancó con todo y no tardó en abrir el marcador. Apenas iban 7 minutos cuando Marcos Rojo ganó de arriba en el área tras un centro desde la izquierda, y la pelota quedó suelta para que Adrián “Maravilla” Martínez, siempre atento, la empujara al gol. El grito desató el festejo inmediato en un Cilindro que explotaba de entusiasmo.

Sin embargo, la ventaja temprana se esfumó rápido. Racing, en su afán de ampliar la diferencia, dejó huecos que Peñarol supo aprovechar. Con el orden de Eric Remedi e Ignacio Sosa en el mediocampo y la movilidad de sus atacantes, el equipo uruguayo comenzó a incomodar. Silvera tuvo una chance clara frente a Arias, que respondió con una atajada notable, aunque en el tiro de esquina siguiente llegó el empate: Jesús Trindade levantó el centro y Nahuel Herrera conectó un frentazo imparable para el 1-1.

El Carbonero no se conformó. Poco después, Silvera volvió a probar tras una combinación con Terans y su remate salió apenas desviado. Racing, por su parte, pudo recuperar la ventaja a los 30 minutos, cuando Martínez exigió a Brayan Cortés con un disparo que dejó rebote, pero no alcanzó a definir en la segunda jugada. Instantes más tarde, Marcos Rojo llegó a convertir de cabeza, aunque el árbitro anuló la acción por una supuesta infracción dentro del área.

En el complemento, Racing mantuvo la fe y siguió buscando. A los cinco mi

nutos, Balboa avisó con un cabezazo desviado tras un centro de Gabriel Rojas. Del otro lado, Peñarol respondió con dos ocasiones seguidas: primero Javier Cabrera, que no pudo definir a tiempo por el cierre de Rojo, y luego Sosa, cuyo remate bajo fue controlado por Arias.

El desahogo llegó a los 37 minutos. Vergara, recién ingresado, encaró al área y obligó a Cortés a dar un rebote. En la segunda jugada, Emanuel Gularte derribó a Martínez y el árbitro sancionó penal. El propio “Maravilla” se hizo cargo y con un derechazo alto al ángulo puso el 2-1, ratificando su condición de jugador decisivo.

Los minutos finales fueron de puro suspenso. Cabrera estuvo a centímetros del empate con una gran jugada individual, y poco después Gastón Martirena lanzó un centro rasante que Martínez no alcanzó a conectar. Cuando los penales parecían inevitables, Arias se lució con una doble tapada que mantuvo con vida a la Academia. Aun así, Costas decidió realizar el cambio y mandó a la cancha a Facundo Cambeses, pensando en la definición desde los doce pasos.

Y en el cuarto minuto de adición llegó el golpe final. Un tiro libre desde la derecha encontró a Franco Pardo sin marca por el segundo palo: el defensor se elevó y de cabeza sentenció el 3-1 que desató el delirio en Avellaneda. Todavía hubo lugar para un último susto, con un doble rechazo que casi termina en gol en contra, pero el pitazo final selló la clasificación a cuartos, donde Racing se medirá con Vélez.

