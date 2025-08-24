Milei retoma la campaña con un acto en Junín en medio del escándalo por presuntas coimas en Discapacidad

El mensaje de Manuel Adorni en medio del escándalo por presuntas coimas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, rompió el silencio en medio del escándalo por las denuncias de presuntas coimas en el entorno de la Casa Rosada, que tiene como protagonistas a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

adorni x

A través de su cuenta de X, el funcionario afirmó: "El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin".

Con este mensaje breve pero contundente, el portavoz se convirtió en uno de los pocos funcionarios del Gobierno nacional en referirse públicamente al tema, en medio de la investigación judicial que avanza con allanamientos, secuestro de documentación y hallazgos que comprometen aún más el escenario político.

La denuncia y el avance judicial

El caso estalló tras la filtración de audios de Spagnuolo, en los que acusa a Karina Milei de supuestamente pedir coimas a través de Eduardo “Lule” Menem.

La investigación está en manos del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, a raíz de la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Fernández de Kirchner.

La Justicia desplegó en las últimas horas una serie de allanamientos simultáneos. Uno de los más relevantes se dio en Nordelta, donde los investigadores interceptaron a Eduardo Kovalivker, presidente del laboratorio Suizo Argentina.

En el procedimiento, se encontraron sobres con más de 260.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo dentro de su vehículo, un hallazgo que encendió aún más las alarmas sobre el presunto circuito de dinero irregular.

Por su parte, Spagnuolo fue localizado en una vivienda en el partido bonaerense de Pilar, adonde la Policía llegó por datos aportados por terceros. Allí, el exfuncionario se encontraba dentro de un Volkswagen Nivus.

Durante el operativo se secuestraron su teléfono celular, una computadora y diversa documentación que podría ser clave para la causa. Según trascendió, Spagnuolo se había mudado a esa residencia hacía muy poco tiempo.