Deportes
Boca
Barracas Central
FÚTBOL

Boca vs. Barracas: AFA confirmó día y horario del partido suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

La AFA oficializó la reprogramación del encuentro que había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Boca y Barracas, igualados en puntos, se medirán en un duelo clave pensando en la clasificación a las copas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el nuevo día y horario para el partido entre Boca y Barracas Central, que había sido suspendido tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El encuentro, inicialmente previsto para el sábado pasado a las 14.30, finalmente se disputará el lunes 27 de octubre a las 16 horas, en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.

image

La decisión se tomó en conjunto entre la AFA y las dirigencias de ambos clubes, apenas se conoció la noticia de la muerte del entrenador de 69 años. El fin de semana posterior tampoco estaba disponible debido a las Elecciones Legislativas del domingo 26, por lo que la reprogramación se resolvió rápidamente dentro del reducido margen del calendario.

Por qué será un partido clave para ambos

Boca y Barracas llegarán al duelo igualados en 17 puntos, aunque el Xeneize se ubica por encima en la tabla por diferencia de gol. El cruce será determinante no solo para la pelea dentro de la Zona A del Torneo Clausura, sino también pensando en la clasificación a las copas internacionales de 2025.

  • Boca, hoy cuarto en su zona, apunta a meterse en los dos primeros lugares de la tabla anual, que otorgan pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

  • Barracas, por su parte, ocupa el último puesto disponible para la Copa Sudamericana y necesita seguir sumando para no perder terreno.

Qué otros partidos se recuperan esa semana

La reprogramación del fútbol argentino obligó a acomodar varios encuentros pendientes. Antes del Boca-Barracas, el viernes 24 se jugará el Independiente vs Platense, suspendido semanas atrás por los incidentes en el Libertadores de América en el duelo ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Ese mismo día también se completará Sarmiento vs Rosario Central, que había sido interrumpido por una tormenta en Junín.

Además, durante esa misma semana se disputarán las semifinales de la Copa Argentina:

  • River vs Independiente Rivadavia, el viernes 24.

  • Argentinos Juniors vs Belgrano, el jueves 23.

El calendario completo de Boca para el cierre del Torneo Clausura

Con el nuevo cronograma confirmado, el equipo de La Ribera ya sabe cómo será su recorrido en la recta final de la fase regular:

  • Fecha 13: vs Belgrano (L) – Sábado 18 de octubre a las 18.00.

  • Postergado Fecha 12: vs Barracas Central (V) – Lunes 27 de octubre a las 16.00.

  • Fecha 14: vs Estudiantes (V) – Fin de semana del 2 de noviembre (día y hora a definir).

  • Fecha 15: vs River (L) – Fin de semana del 9 de noviembre (día y hora a definir).

  • Fecha 16: vs Tigre (L) – Fin de semana del 16 de noviembre (día y hora a definir).

La reprogramación coloca el encuentro ante Barracas en un momento decisivo del torneo, justo antes del clásico ante River. El lunes 27, más que una simple reanudación, será una escala clave para definir el futuro inmediato de ambos equipos.

Boca Barracas Central Russo
