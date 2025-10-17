Boca vs. Barracas: AFA confirmó día y horario del partido suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Además, durante esa misma semana se disputarán las semifinales de la Copa Argentina:

River vs Independiente Rivadavia , el viernes 24.

Argentinos Juniors vs Belgrano, el jueves 23.

El calendario completo de Boca para el cierre del Torneo Clausura

Con el nuevo cronograma confirmado, el equipo de La Ribera ya sabe cómo será su recorrido en la recta final de la fase regular:

Fecha 13: vs Belgrano (L) – Sábado 18 de octubre a las 18.00.

Postergado Fecha 12: vs Barracas Central (V) – Lunes 27 de octubre a las 16.00.

Fecha 14: vs Estudiantes (V) – Fin de semana del 2 de noviembre (día y hora a definir).

Fecha 15: vs River (L) – Fin de semana del 9 de noviembre (día y hora a definir).

Fecha 16: vs Tigre (L) – Fin de semana del 16 de noviembre (día y hora a definir).

La reprogramación coloca el encuentro ante Barracas en un momento decisivo del torneo, justo antes del clásico ante River. El lunes 27, más que una simple reanudación, será una escala clave para definir el futuro inmediato de ambos equipos.