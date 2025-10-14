En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Sergio Romero
Boca
BOMBAZO

Chiquito Romero se va de Boca: su inesperado destino en el fútbol argentino

Después de pasar gran parte de 2025 sin jugar en Boca, Sergio “Chiquito” Romero acordó su salida del Xeneize y se sumará a otro club del futbol argentino, buscando continuidad en el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Chiquito Romero se va de Boca: su inesperado destino en el fútbol argentino

Sergio Romero, conocido como Chiquito, acordó su salida de Boca y firmará contrato con Argentinos Juniors hasta fin de año, tras la grave lesión de Diego "Ruso" Rodríguez. La incorporación del arquero permitirá al Bicho cubrir la vacante en el arco para el cierre del Torneo Clausura y las instancias finales de la Copa Argentina.

Leé también Brownie de lentejas y chocolate: la receta fitness que tenés que probar
brownie de lentejas y chocolate: la receta fitness que tenes que probar
image

El ex arquero de la Selección Argentina llega a La Paternal con experiencia internacional y nacional, aportando seguridad bajo los tres palos a un club que afronta momentos decisivos en dos competencias importantes. La operación se concretará tras formalizarse su desvinculación del Xeneize, lo que además representará un ahorro contractual para Boca.

Por qué Argentinos Juniors priorizó a Chiquito Romero

El arquero de 38 años era la primera opción del Bicho, mientras que la segunda era Facundo Altamirano, de San Lorenzo. La decisión se basa en la experiencia de Romero, que combina trayectoria en equipos de élite y en la Selección Argentina, y su disposición a aceptar una rebaja salarial. Esto convierte a la operación en un refuerzo económico y competitivo para Argentinos, justo en un momento en que las semifinales de la Copa Argentina y las fechas finales del Clausura se vuelven clave.

Inicialmente, la idea era que Chiquito solo participe de la Copa Argentina, pero la AFA autorizó su inscripción para el Torneo Clausura, considerando que aún resta más del 30% del campeonato por disputarse debido a los Playoffs.

Por qué Chiquito Romero no jugaba en Boca en 2025

Desde el episodio con un plateísta en 2024 y su posterior operación de rodilla, Romero no volvió a jugar este año y quedó relegado detrás de Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Su última aparición se remonta al 23 de noviembre de 2024 en Parque Patricios, cuando Boca empató 0-0 con Huracán por la Copa Argentina, previo a la eliminación ante Vélez.

Incluso en las convocatorias recientes, como ante Aldosivi, Romero no figuró entre los suplentes, reflejando que su continuidad en Boca estaba limitada y que su contrato, que vence en diciembre, probablemente no sería renovado.

El cierre de un ciclo en Boca y un nuevo comienzo en Argentinos

La salida de Chiquito Romero marca el fin de un ciclo con altos y bajos en el Xeneize. Desde su regreso a Boca, alternó momentos de gloria, como la semifinal de la Copa Libertadores 2023, con etapas de relegamiento y frustración en 2024. Su llegada a Argentinos Juniors representa una oportunidad de reencaminar su carrera, recuperar minutos de juego y aportar solidez en un arco clave para los objetivos del club.

Para Argentinos Juniors, la incorporación de un arquero con trayectoria y experiencia internacional llega en el momento justo, fortaleciendo un plantel que ahora deberá afrontar las etapas decisivas del Clausura y la Copa Argentina con un referente bajo los tres palos. Chiquito Romero se prepara para dejar atrás un año complicado en Boca y escribir un nuevo capítulo en su carrera deportiva.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Sergio Romero Boca Fútbol Argentinos Juniors
Notas relacionadas
La urgente decisión que tomó la AFA por la muerte de Miguel Angel Russo que afecta el partido Boca-Barracas
Racing no pudo con Independiente Rivadavia y se complica su clasificación a los playoffs
Los Pumas cayeron ante Sudáfrica, que volvió a coronarse campeón en el Rugby Championship

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar