Chiquito Romero se va de Boca: su inesperado destino en el fútbol argentino

Por qué Chiquito Romero no jugaba en Boca en 2025

Desde el episodio con un plateísta en 2024 y su posterior operación de rodilla, Romero no volvió a jugar este año y quedó relegado detrás de Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Su última aparición se remonta al 23 de noviembre de 2024 en Parque Patricios, cuando Boca empató 0-0 con Huracán por la Copa Argentina, previo a la eliminación ante Vélez.

Incluso en las convocatorias recientes, como ante Aldosivi, Romero no figuró entre los suplentes, reflejando que su continuidad en Boca estaba limitada y que su contrato, que vence en diciembre, probablemente no sería renovado.

El cierre de un ciclo en Boca y un nuevo comienzo en Argentinos

La salida de Chiquito Romero marca el fin de un ciclo con altos y bajos en el Xeneize. Desde su regreso a Boca, alternó momentos de gloria, como la semifinal de la Copa Libertadores 2023, con etapas de relegamiento y frustración en 2024. Su llegada a Argentinos Juniors representa una oportunidad de reencaminar su carrera, recuperar minutos de juego y aportar solidez en un arco clave para los objetivos del club.

Para Argentinos Juniors, la incorporación de un arquero con trayectoria y experiencia internacional llega en el momento justo, fortaleciendo un plantel que ahora deberá afrontar las etapas decisivas del Clausura y la Copa Argentina con un referente bajo los tres palos. Chiquito Romero se prepara para dejar atrás un año complicado en Boca y escribir un nuevo capítulo en su carrera deportiva.