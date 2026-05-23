Bombazo: echaron a Gustavo Costas de Racing tras la eliminación de la Sudamericana

diego-milito-asumio-como-presidente-de-racing-y-debe-resolver-la-continuidad-de-gustavo-costas-foto-efe-UK3TREFSUZC6LMEJVB3AYCS75E.avif Diego Milito decidió despedir a Gustavo Costas.

Los números de Costas en Racing

El entrenador deja el cargo luego de 134 partidos dirigidos, con un saldo de 70 victorias, 25 empates y 39 derrotas, además de una efectividad cercana al 58%.

Durante su ciclo consiguió dos títulos internacionales históricos para Racing: la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Además, se convirtió en el primer técnico del club en iniciar tres temporadas consecutivas en el siglo XXI.

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Pese a esos logros, el desgaste futbolístico y político terminó inclinando la balanza y Racing decidió cerrar un ciclo que había devuelto protagonismo internacional, pero que quedó golpeado por el presente deportivo.