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Bombazo: echaron a Gustavo Costas de Racing tras la eliminación de la Sudamericana

Los malos resultados del último semestre terminaron acelerando la salida del entrenador pese a que Diego Milito le había renovado el contrato hasta el final de su mandato.

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Gustavo Costas, ya no es técnico de Racing. (Foto: Reuters)

Impacto total en Racing: la dirigencia encabezada por Diego Milito decidió despedir a Gustavo Costas. La decisión se tomó tras una reunión realizada este sábado, en la que evaluaron el flojo presente futbolístico del equipo y, especialmente, la dura eliminación en la Copa Sudamericana.

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Franco Colapinto tuvo una buena clasificación. (Foto: Reuters)

La noticia cayó como una bomba en Avellaneda y marca el final de un ciclo que había comenzado con un gran respaldo de la dirigencia y que incluso había sido renovado hasta diciembre de 2028. Sin embargo, los malos resultados del último semestre terminaron acelerando la salida del entrenador.

Según trascendió, Milito y el director deportivo Sebastián Saja fueron los encargados de comunicarle personalmente la decisión al DT durante una reunión en la que analizaron el rendimiento del equipo durante la temporada.

Costas se despedirá este domingo del plantel profesional en el predio de Avellaneda, mientras el club ya comenzó la búsqueda de un reemplazante para afrontar una etapa clave de la temporada. Racing deberá enfrentar esta semana a Independiente Petrolero por la Sudamericana y luego a Defensa y Justicia por la Copa Argentina.

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Diego Milito decidi&oacute; despedir a Gustavo Costas.

Diego Milito decidió despedir a Gustavo Costas.

Los números de Costas en Racing

El entrenador deja el cargo luego de 134 partidos dirigidos, con un saldo de 70 victorias, 25 empates y 39 derrotas, además de una efectividad cercana al 58%.

Durante su ciclo consiguió dos títulos internacionales históricos para Racing: la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Además, se convirtió en el primer técnico del club en iniciar tres temporadas consecutivas en el siglo XXI.

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Pese a esos logros, el desgaste futbolístico y político terminó inclinando la balanza y Racing decidió cerrar un ciclo que había devuelto protagonismo internacional, pero que quedó golpeado por el presente deportivo.

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