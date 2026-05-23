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Violenta entradera en Avellaneda: cuál fue el detalle clave que revelaron las cámaras de seguridad

El hecho ocurrió en enero, pero una filmación permitió identificar a los delincuentes y ya hay dos detenidos. Buscan al tercer implicado.

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Los dos sospechosos detenidos por la entradera. (foto: Policía)

Los dos sospechosos detenidos por la entradera. (foto: Policía)

Después de cuatro meses de investigación, la Policía Bonaerense detuvo a dos hombres acusados de integrar una banda que protagonizó una violenta entradera en una vivienda de Avellaneda. Un detalle captado por las cámaras de seguridad fue clave para identificarlos: unas llamativas zapatillas negras y blancas.

Leé también La estrategia policial que utilizaron delincuentes para disfrazar una violenta entradera a una casa
Los ladrones encapuchados con dos golpes de ariete abrieron el portón de la casa en Ituzaingó. (Foto: captura)

El asalto ocurrió el 21 de enero pasado cerca de las 7.30 de la mañana, cuando tres delincuentes armados irrumpieron en una casa y sorprendieron al propietario, un hombre de 50 años. Los ladrones forzaron la puerta de ingreso, redujeron a la víctima y la maniataron mientras recorrían cada ambiente de la vivienda en busca de dinero y objetos de valor.

Tras revolver toda la casa, escaparon con efectivo y varias joyas familiares, según informaron fuentes de la investigación. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, encabezada por el fiscal Mariano Zitto, quien trabajó junto a la DDI Avellaneda-Lanús para reconstruir el recorrido de la banda.

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Parte del robo quedó registrado por una cámara instalada dentro de la vivienda. En las imágenes se observa el momento exacto en que dos de los delincuentes reducen al dueño de casa y, junto a un tercer cómplice, comienzan a revisar los ambientes.

Los videos obtenidos tanto del domicilio como del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Avellaneda resultaron fundamentales para avanzar en la identificación de los sospechosos.

Según detallaron los investigadores, uno de los asaltantes llevaba unas zapatillas negras y blancas de diseño muy particular. Ese detalle permitió vincular posteriormente a uno de los detenidos con el hecho.

Además del análisis de las imágenes, los efectivos realizaron tareas de inteligencia, seguimiento de comunicaciones telefónicas y rastreo de los vehículos utilizados para escapar después del robo.

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Los elementos secuestrados durante los allanamientos.&nbsp;

Los elementos secuestrados durante los allanamientos.

Cuatro allanamientos y dos capturas

Con todas las pruebas reunidas, la Justicia ordenó cuatro allanamientos y dos capturas. Los operativos se llevaron adelante el miércoles en distintos puntos del conurbano bonaerense y terminaron con las detenciones de Eduardo Oscar Martínez, de 49 años, y Christian Ramón Sandoval, de 36.

Ambos quedaron imputados por el delito de “robo agravado por el ingreso en finca con moradores”.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró una moneda de colección que pertenecería a la víctima, además de guantes negros, ropa utilizada durante el robo y el par de zapatillas captado en las cámaras de seguridad.

También fueron encontrados dos teléfonos celulares que ahora serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información vinculada a otros hechos delictivos.

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