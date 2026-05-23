Violenta entradera en Avellaneda: cuál fue el detalle clave que revelaron las cámaras de seguridad

Parte del robo quedó registrado por una cámara instalada dentro de la vivienda. En las imágenes se observa el momento exacto en que dos de los delincuentes reducen al dueño de casa y, junto a un tercer cómplice, comienzan a revisar los ambientes.

Los videos obtenidos tanto del domicilio como del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Avellaneda resultaron fundamentales para avanzar en la identificación de los sospechosos.

Según detallaron los investigadores, uno de los asaltantes llevaba unas zapatillas negras y blancas de diseño muy particular. Ese detalle permitió vincular posteriormente a uno de los detenidos con el hecho.

Además del análisis de las imágenes, los efectivos realizaron tareas de inteligencia, seguimiento de comunicaciones telefónicas y rastreo de los vehículos utilizados para escapar después del robo.

FLMAH3NMLVHHJLEGTJV4CWNRDM Los elementos secuestrados durante los allanamientos.

Cuatro allanamientos y dos capturas

Con todas las pruebas reunidas, la Justicia ordenó cuatro allanamientos y dos capturas. Los operativos se llevaron adelante el miércoles en distintos puntos del conurbano bonaerense y terminaron con las detenciones de Eduardo Oscar Martínez, de 49 años, y Christian Ramón Sandoval, de 36.

Ambos quedaron imputados por el delito de “robo agravado por el ingreso en finca con moradores”.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró una moneda de colección que pertenecería a la víctima, además de guantes negros, ropa utilizada durante el robo y el par de zapatillas captado en las cámaras de seguridad.

También fueron encontrados dos teléfonos celulares que ahora serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información vinculada a otros hechos delictivos.