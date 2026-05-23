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Tiroteo en la puerta de la Casa Blanca: evacuaron a Donald Trump y neutralizaron al tirador

El incidente ocurrió en la zona del North Lawn, el césped norte de la casa de gobierno, donde varios corresponsales realizaban coberturas en vivo. El tirador fue abatido.

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Fuerte despliegue de los agentes de seguridad por los disparos cerca de la Casa Blanca. (Reuters)

Fuerte despliegue de los agentes de seguridad por los disparos cerca de la Casa Blanca. (Reuters)

Momentos de máxima tensión se vivieron este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington D. C., luego de que periodistas de la cadena CNN reportaran haber escuchado una ráfaga de disparos cerca de la residencia oficial del presidente de Estados Unidos. Donald Trump fue evacuado junto a su esposa Melania y habría dos muertos según datos preliminares informados por A24.

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Nueva adverencia de EE.UU. sobre el régimen de Cuba y su líder, Raúl Castro. ( Foto: A24.com)

El mandatario se encontraba dentro del complejo presidencial al momento del episodio, mientras seguía de cerca las negociaciones vinculadas a un posible acuerdo con Irán, según informaron medios internacionales.

El tirador fue abatido tras intentar ingresar por la puerta principal de la casa de gobierno a los disparos. A su vez en A24 informaron que un integrante del servicio secreto contuvo al hombre armado, quien tendría problemas mentales, en el ingreso de la Casa Blanca donde resultó gravemente herido y terminó falleciendo minutos más tarde. Al menos se habrían escuchado 30 detonaciones en el hecho.

El incidente ocurrió en la zona del North Lawn, el césped norte de la Casa Blanca, donde varios corresponsales realizaban coberturas en vivo. De acuerdo con los testimonios, tras escucharse las detonaciones, agentes del Servicio Secreto activaron un operativo de emergencia y ordenaron a todos los periodistas abandonar el área de inmediato.

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La periodista Selina Wang relató en sus redes sociales que estaba grabando un video con su celular cuando comenzaron los disparos. “Sonaba como docenas de disparos de arma”, escribió. También aseguró que el personal de seguridad les indicó correr rápidamente hacia el interior del edificio y refugiarse en la sala de conferencias de prensa.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no difundieron información oficial sobre el origen de las detonaciones ni confirmaron si hubo personas heridas.

Varias calles fueron acordonadas

Reporteros de la agencia AFP señalaron que, tras el episodio, se desplegó un importante operativo policial alrededor de la Casa Blanca. Varias calles fueron acordonadas y efectivos de la Guardia Nacional bloquearon distintos accesos a la zona restringida.

CNN
Así reaccionó la periodista Selina Wang a los disparos en la Casa Blanca. (Captura A24)

Así reaccionó la periodista Selina Wang a los disparos en la Casa Blanca. (Captura A24)

El hecho ocurre en un contexto de fuerte tensión internacional, mientras la administración Trump mantiene conversaciones diplomáticas clave sobre el conflicto en Medio Oriente y un posible acuerdo con Irán.

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