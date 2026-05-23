Tiroteo en la puerta de la Casa Blanca: evacuaron a Donald Trump y neutralizaron al tirador

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La periodista Selina Wang relató en sus redes sociales que estaba grabando un video con su celular cuando comenzaron los disparos. “Sonaba como docenas de disparos de arma”, escribió. También aseguró que el personal de seguridad les indicó correr rápidamente hacia el interior del edificio y refugiarse en la sala de conferencias de prensa.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no difundieron información oficial sobre el origen de las detonaciones ni confirmaron si hubo personas heridas.

Varias calles fueron acordonadas

Reporteros de la agencia AFP señalaron que, tras el episodio, se desplegó un importante operativo policial alrededor de la Casa Blanca. Varias calles fueron acordonadas y efectivos de la Guardia Nacional bloquearon distintos accesos a la zona restringida.

CNN Así reaccionó la periodista Selina Wang a los disparos en la Casa Blanca. (Captura A24)

El hecho ocurre en un contexto de fuerte tensión internacional, mientras la administración Trump mantiene conversaciones diplomáticas clave sobre el conflicto en Medio Oriente y un posible acuerdo con Irán.