Deportes
Boca
Estudiantes de La Plata
FÚTBOL

¡Bombazo en el mercado de pases! Boca cerró a Ascacíbar tras una negociación clave con Estudiantes

Boca alcanzó un acuerdo con Estudiantes y sumará al mediocampista de 28 años, que este martes se realizará la revisión médica para incorporarse de inmediato al plantel junto a Ángel Romero.

Boca sumó una nueva pieza a su plantel en pleno arranque del Torneo Apertura. Santiago Ascacíbar será el segundo refuerzo del Xeneize en este mercado de pases luego de que la dirigencia llegara a un acuerdo con Estudiantes de La Plata. El mediocampista se realizará este mismo martes la revisión médica y, si no surge ningún inconveniente, se integrará rápidamente al equipo que conduce Claudio Úbeda.

image

La negociación tuvo idas y vueltas, pero terminó resolviéndose con relativa celeridad ante la necesidad deportiva del club. La lesión de Rodrigo Battaglia, quien deberá ser operado del tendón de Aquiles, aceleró definitivamente la búsqueda de un volante con dinámica, experiencia y presencia en la mitad de la cancha. En ese contexto, Ascacíbar pasó a ser prioridad absoluta.

Cómo se cerró el acuerdo entre Boca y Estudiantes

La llegada del Ruso se concretó luego de que Boca mejorara su propuesta en un tercer intento. Las dos primeras ofertas no habían prosperado, pero en Brandsen 805 ajustaron los números y lograron destrabar la operación por el 80% del pase del jugador, capitán y una de las piezas fundamentales del Estudiantes de Eduardo Domínguez.

Según la información, Boca puso sobre la mesa cerca de 4 millones de dólares por ese porcentaje de la ficha. La cifra final resultó menor a la que se manejaba inicialmente, aunque con particularidades: Ascacíbar resignó el 15% que le correspondía y también una deuda que mantenía el Pincha, factores que terminaron de allanar el camino para el acuerdo.

Por qué Ascacíbar era una prioridad para Úbeda

La búsqueda de un mediocampista con recorrido, llegada al área y capacidad para adaptarse a distintos roles viene desde hace varios mercados en Boca. Sin embargo, la lesión de Battaglia le dio carácter de urgencia a la negociación.

Úbeda ya había elogiado públicamente al jugador tras el triunfo ante Deportivo Riestra: “No descubrimos nada con decir que Ascacíbar tiene jerarquía, personalidad y si le toca vestir la camiseta de Boca puede llegar y hacerlo bien, en un grupo que compite en la alta competencia. Nadie tiene asegurado su lugar”, afirmó el DT, marcando el perfil competitivo que espera sumar.

Cómo fue la despedida de Ascacíbar de Estudiantes

El volante fue titular el viernes en el empate 1-1 ante Independiente y, una vez finalizado el partido, se lo vio visiblemente emocionado en la puerta del vestuario. Ese gesto fue interpretado como una despedida anticipada del club con el que mantiene un fuerte sentido de pertenencia. Cuatro días después, su salida quedó confirmada y comenzará un nuevo capítulo en su carrera.

¿Qué pasa con Brian Aguirre?

En paralelo al arribo de Ascacíbar, Boca y Estudiantes cerraron una transferencia cruzada. Brian Aguirre, extremo de 23 años, dejará el Xeneize y jugará en el Pincha a préstamo, con una opción de compra por un alto porcentaje de la ficha. Eduardo Domínguez lo pidió ante la inminente salida de Edwin Cetré, y la operación quedó acordada en el mismo paquete de negociaciones.

Con las incorporaciones de Ángel Romero y Santiago Ascacíbar, Boca empieza a mover un mercado que venía lento y refuerza dos zonas sensibles del equipo. Úbeda suma alternativas y jerarquía en un inicio de temporada marcado por las lesiones y la necesidad de respuestas inmediatas.

