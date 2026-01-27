¡Bombazo en el mercado de pases! Boca cerró a Ascacíbar tras una negociación clave con Estudiantes

Por qué Ascacíbar era una prioridad para Úbeda

La búsqueda de un mediocampista con recorrido, llegada al área y capacidad para adaptarse a distintos roles viene desde hace varios mercados en Boca. Sin embargo, la lesión de Battaglia le dio carácter de urgencia a la negociación.

Úbeda ya había elogiado públicamente al jugador tras el triunfo ante Deportivo Riestra: “No descubrimos nada con decir que Ascacíbar tiene jerarquía, personalidad y si le toca vestir la camiseta de Boca puede llegar y hacerlo bien, en un grupo que compite en la alta competencia. Nadie tiene asegurado su lugar”, afirmó el DT, marcando el perfil competitivo que espera sumar.

Cómo fue la despedida de Ascacíbar de Estudiantes

El volante fue titular el viernes en el empate 1-1 ante Independiente y, una vez finalizado el partido, se lo vio visiblemente emocionado en la puerta del vestuario. Ese gesto fue interpretado como una despedida anticipada del club con el que mantiene un fuerte sentido de pertenencia. Cuatro días después, su salida quedó confirmada y comenzará un nuevo capítulo en su carrera.

¿Qué pasa con Brian Aguirre?

En paralelo al arribo de Ascacíbar, Boca y Estudiantes cerraron una transferencia cruzada. Brian Aguirre, extremo de 23 años, dejará el Xeneize y jugará en el Pincha a préstamo, con una opción de compra por un alto porcentaje de la ficha. Eduardo Domínguez lo pidió ante la inminente salida de Edwin Cetré, y la operación quedó acordada en el mismo paquete de negociaciones.

Con las incorporaciones de Ángel Romero y Santiago Ascacíbar, Boca empieza a mover un mercado que venía lento y refuerza dos zonas sensibles del equipo. Úbeda suma alternativas y jerarquía en un inicio de temporada marcado por las lesiones y la necesidad de respuestas inmediatas.